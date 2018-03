Basket. Lanciano super: schiantato in trasferta 75-57 il Monteroni

MONTERONI. Colpaccio della Bper Lanciano che strapazza Monteroni a domicilio nel secondo turno di campionato, su un parquet reso viscido dalla condensa e al limite della praticabilità.

I frentani hanno disputato una gara perfetta andando a condurre sin dalla prime battute, mettendo a ferro e fuoco la retina avversaria, bombardata dalle conclusioni dal perimetro di Grosso, Ucci, Martelli e Castelluccia, stasera scatenati nel tiro dalla lunga distanza.

Merito del Lanciano è stato quello di difendere con fisicità il proprio canestro, concedendo solo conclusioni difficili agli avversari, mentre in attacco i gialloblù sono stati cinici e spietati, meritando di vincere la prima trasferta dell'anno e tornando a casa con 2 preziosissimi punti ai fini della salvezza.

L'inizio è subito di marca frentana, con Martelli che mette subito in chiaro le cose e che realizza 7 punti nel primo quarto, quarto che si chiude 12 a 20.

La Bper continua a giocare bene anche nella seconda frazione e, dopo aver toccato il +16 verso la fine del tempo, va al riposo sul 23 a 36. Ma è nella terza frazione che i ragazzi di coach Salvemini alzano il ritmo, attuando una circolazione di palla veloce ed efficace che culmina con le conclusioni chirurgiche delle sue guardie.

Il coach salentino Gianluca Quarta è costretto al time-out. Paiano e compagni sono sulle ginocchia a 2 minuti dal termine della terza frazione, con Lanciano avanti di 25 lunghezze (32-57).

Grosso e soci devono solo amministrare nell'ultimo periodo e lo fanno senza troppi patemi, mandando a segno nel finale anche il giovane Di Matteo. La contesa termina 57 a 75.

La Bper inaspettatamente si ritrova a punteggio pieno dopo 2 turni. Il recupero di capitan Ucci dopo un anno di inattività e l'innesto dei nuovi arrivati hanno rinforzato non poco i gialloblù, che ora sognano a occhi aperti la salvezza nel campionato Dnb.

I prossimi 2 impegni però saranno senz'altro più proibitivi. Lanciano li giocherà enbtrambi in casa contro Bisceglie e Scafati, due corazzate in lizza per la promozione. Esami importanti in vista per i ragazzi di Salvemini, che per ora si godono questo spumeggiante avvio.

TABELLINO

NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI:Ingrosso 7, Paiano 15, Provenzano 7, Brunetti 4, Di Martino 12, De Giorgio 7, Serio 0, Errico 2, Spada 3, Di Giandomenico 0 Coach: Gianluca Quarta

BPER LANCIANO: Grosso 19, De Vincenzo 4, Martelli 15, Castelluccia 9, Polonara 6, Ucci 15, Di Marco 4, Bomba 1, Muffa 0, Di Matteo 2 Coach: Giorgio Salvemini

Parziali: (12-20 / 11-16 / 14-21 / 20-18)

ARBITRI: Nunzio Spano e Danny Lillo