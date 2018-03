Basket. Buona anche la seconda per il Giulianova: 75-67 in casa del Valdiceppo

VALDICEPPO. Prosegue vittoriosa la marcia in campionato della truppa di coach Ernesto Francani che nella prima trasferta stagionale ha sbancato il campo della Reale Mutua Valdiceppo con il punteggio finale di 67-75 (parziali: 21-20, 34-31, 46-51). Gallerini e soci hanno giocato una partita grintosa di fronte a degli avversari, gli umbri del Valdiceppo, che fanno del ritmo, del gioco a campo aperto e della difesa aggressiva i loro punti di forza.

La Globo ha iniziato la partita un po' contrattata adeguandosi al ritmo di gioco dei padroni di casa ma poi quando ha potuto giocare sul terreno e lei più congeniale, nel corso dei due quarti finali ha messo in cascina un vantaggio di 5-6 punti che ha portato quasi intatto fino al 40'. I ragazzi di coach Francani sono stati molto bravi nell'interpretare una gara che ha visto il Valdiceppo recuperare più palloni, costruendo molti secondi tiri, ma soprattutto tirare dal campo ben 27 volte in più: 42 tiri da 2 punti e 27 da tre contro i rispettivi 20 e 22 dei giallorossi. La Globo però ha avuto dalla sua le migliori percentuali: 50% da dentro l'arco ed un incredibile 59% da tre che ha compensato in modo egregio il minore numero di tiri effettuato.

Molto buone le prestazioni di Marmugi, ormai una garanzia con i suoi 19 punti ed un ottimo 3/4 da oltre l'arco dei 6,75 metri, Andreani, Caruso e Sacripante che ha chiuso la gara con un immacolato 2 su 2 da tre e 3 assist. Gallerini meno brillante del solito ma decisivo con 11 punti frutto di un 60% al tiro dal campo e 100% ai liberi ma soprattutto autore di un paio di giocate decisive nell'ultimo periodo di gioco.

Adesso il calendario ha in programma un'altra trasferta per i giallorossi della Globo, sabato prossimo contro il forte Eurobasket Roma.

REALE MUTUA VALDICEPPO - GLOBO GIULIANOVA 67-75 (21-20, 34-31, 46-51)

VALDICEPPO: Santantonio 5, Meschini 15, Orlandi 10, Ramenghi 16, Casuscelli 9, Burini, Portillo, Rath 3, Serino 9, Guede. All. Traino

GIULIANOVA:Marmugi 19, Sacripante 9, Andreani 14, Caruso 13, Gallerini 11, Pira 5, Cianella, Mennilli 3, Travaglini 1, Scarpetti. All Francani

arbitri: Posti, Leonelli