Ai nastri di partenza le squadre del Volley Team Pescara 3

PESCARA. Le squadre della società sportiva Volley Team Pescara 3 che parteciperanno ai campionati di B2 maschile e C femminile sono state presentate ufficialmente questa mattina, a Pescara, nella sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara, ricevendo un sincero "in bocca al lupo" dal presidente e vice presidente Guerino Testa e Fabrizio Rapposelli. "Nonostante le tante difficoltà, anche economiche - hanno detto i vertici di questa grande realtà, presieduta da Luigi Ciavarelli e nata nel 1985 nel capoluogo adriatico - c'è molto entusiasmo, e puntiamo a divertirci e a stare bene". Questa è la società più grande d'Abruzzo, per tesserati e per campionati disputati - hanno fatto notare con soddisfazione. Disputa infatti tutti i campionati giovanili indetti dalla Federazione italiana pallavolo dall'under 12 all'under 19, sia femminile che maschile, la serie D maschile e due prime divisioni: una maschile e una femminile. La macchina del Volley Pescara 3 è composta da venti squadre, 11 allenatori, 10 dirigenti e 350 atleti. Al vertice ci sono le squadre di B2 maschile e la serie C femminile.

B2 MASCHILE

Nella stagione sportiva 2011/2012 la squadra ha vinto, per la prima volta nella storia, il massimo campionato regionale ottenendo il diritto di partecipare al suo primo campionato nazionale. L'anno scorso, come matricola, la squadra ha conquistato il sesto posto e una meritatissima salvezza per cui l'obiettivo di quest'anno è di ripetere il campionato dello scorso anno anche se il tasso tecnico previsto è superiore al girone sud (quest'anno il girone è il nord). Un anno di esperienza in più e il duro lavoro quotidiano di questo periodo, con l'allenatore Norman Colella, consentono di sperare nella salvezza, eguagliando il risultato dello scorso anno.

Questa la rosa 2013 - 2014

Lorenzo Piazza, Andrea D'Onofrio, Mirco Longobardo, Giuseppe Feroleto, Alessio Michelucci, Andrea Appignani, Davide Evangelista, Gianluca Terenzi, Simon Brunn, Francesco Santilli, Andrea Colamarino, Leone Vallescura.

SERIE C FEMMINILE

L'obiettivo della stagione (allenatore Luigi Amorosi) è di disputare un campionato al vertice e di centrare i playoff. La squadra è composta da tre atlete under 18 (Francesca Ruggeri, Barbara De Curtis e Alessia Di Tommasso), dalla palleggiatrice Luna D'Ambrosio, da alcune giovani che sono al Pescara 3 da diverse stagioni, Francesca Di Carlo, Noemi Franceschelli, Cristina Mastrodicasa, Fedderica Calzonetti e Marianna Caravaggio, per conludere con Martina Occhipinti, Zenia Bregoli, Pica Clelia, Lisa Lovecchio, Claudia De Luca e Giorgia Piersante.