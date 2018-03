Serie D. Celano-Giulianova e Sulmona-Amiternina terminano pari. Batosta Angolana

GIULIANOVA-CELANO 1-1

GIULIANOVA: Farnè, Del Grosso, Lo Russo, Maschio, Carrozzieri (35'st. Puglia), D'Orazio, Bianchini (35'st. Nocera), Fantini, Dos Santos (26'st. Broso), Esposito, Berretti. A disp: Natali, Venneri, De Luca, Di Gioacchino, Rinaldi, Di Iulio. Allenatore: Donato Ronci.

CELANO: Bartoletti, Colantoni, Marfia (11'st. Evangelisti), Rea, Fuschi, Lancia, Granaiola, Aquaro, Mercogliano (16'st. Semplice), Valdes (34'st. Dema). A disp.: Polidoro, Villa, De Sanctis, Salvi, Calabrese, Salatiello. Allenatore: Luigi Morgante

ARBITRO: Michele Somma di Castellammare di Stabia. Assistenti: Punziano e Agata di Napoli.

MARCATORI: 3'pt. Aquaro (C); 12'pt. Esposito (G)

NOTE: Ammoniti: Berretti, Bianchini, Del Grosso (G); Granaiola, Bordi (C)

RECUPERO: 3'pt.; 4'st.



SULMONA-AMITERNINA 0-0

SULMONA: Falso, Di Berardino, Nicolai, Bensaja, Cirina, Brack, Montesi (22° s.t. Tofani), Vitone, Ceccarelli, D'Angelo (43° s.t. Bordoni), Taormina (13° s.t. Proietti). A disp. Moggio, Abdija, Cibelli, Spaho, Gasperini, Ursini. All. Antonio Mecomonaco

AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Mariani, Valente, Nuzzo, Loreti, Peveri (24° s.t. Bocchino), Petrone, Pedalino, Torbidone (24° s.t. Federici), Lukasz Lenart (39° s.t. Cerroni). A disp. Calvaresi, Holzknecht, Shipple, Cipolloni, Coletti, Rufini. All. Vincenzino Angelone

ARBITRO: Ilario Guida di Salerno. Assistenti: Francesco Pallini e Alberigo Galluccio di Avellino.

Ammoniti: Loreti, Mariani, Petrone, Vitone

Recupero: p.t. 1', s.t. 4'.

MACERATESE-ANGOLANA 4-1

MACERATESE (4-3-3): Turbacci; Pietropaolo, Arcolai, Benfatto, Perfetti; Ruffini (30’ st Romano), Conti, Lattanzi; Borrelli (45’ st Romanski), Orta (20’ st Cavaliere), Gabrielloni. All. Favo.

ANGOLANA (4-3-2-1): Angelozzi; Quitadamo (26’ st Di Domizio), Di Francia, Marotta, Cancelli; Di Camillo, Farindolini, Vespa; Sparvoli (4’ st Ricci), Carpegna; Isotti (22’ st De Matteis). All. Miani.

ARBITRO: Colinucci di Cesena.

Reti: 14’ st Lattanzi; 27’ st De Matteis (rig.), 31’ st Borrelli; 44’ st Cavaliere; 46’ st Romano.

Note: spettatori 600 circa; espulso per proteste Vespa al 20’ st; ammoniti Sparvoli, Di Camillo, Borrelli; angoli 10-3.