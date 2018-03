Basket. L'Amatori non sbaglia la prima ed espugna 70-62 Fondi

FONDI. Prima gara stagionale e prima vittoria per l'Amatori Basket Pescara che supera 70-62 il Fondi in trasferta al termine di una prova di carattere ed autoritaria.

Buona prestazione per quanto riguarda il gruppo ed i singoli, con l'Amatori sempre in vantaggio e capaci di terminare il terzo quarto con addirittura 20 punti di vantaggio. Leggero calo nel finale con i padroni di casa che si sono fatti sotto fino ad arrivare al meno 8 finale. A bocce ferme primi 2 punti in classifica meritati per i ragazzi di coach Fabbri, che quest'anno avrà a disposizione tanti ragazzi giovani dal promettente avvenire.

Tra le fila pescaresi sugli scudi Maino, capitan Rajola e Buscaino, che hanno realizzato rispettivamente 14, 13 e 12 punti. A segno anche Pepe (8 punti), Mar. Timperi (4), Dip (12), Mat. Timperi (2), Di Donato (5) e Di Carmine (2). Domenica prossima primo derby stagionale al PalaElettra contro il Vasto.

OASI DI KUFRA FONDI - PALL. PESCARA 62-70

FONDI: Pietrosanto 9, Cappiello 3, Lilliu 22, Gattesco 4, Porfido 5, Di Rocco, Romano 19, Di Marzo, Refini ne, Fazzone ne. All. Di Fazio F.

PESCARA: Pepe 8, Maino 14, Buscaino 12, Timperi Mar. 4, Dip 12, Rajola 13, Masciarelli ne, Timperi Mat. 2, Di Donato 5, Di Carmine. All. Fabbri E.

PARZIALI: 12-23 25-35 35-52 62-70