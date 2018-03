Basket DNB. L'Amatori a Fondi. La BCC Vasto sul neutro di Pescara col Palestrina

PESCARA. Al nuovo coach Enrico Fabbri il compito di assemblare e mettere in equilibrio una squadra imbottita di giovani da affiancare ai più esperti, con un alto tasso di pescaresità. Ai nuovi acquisti Dip, Buscaìno e Rajola (graditissimo e prezioso ritorno quello del nuovo capitano biancorosso), si è aggiunta la conferma di Pepe, Maino e Di Donato. Per il resto, si va ad attingere a piene mani nelle formazioni under 17 e under 19. Si aprono quindi interessanti spazi per i fratelli Timperi, Masciarelli, Di Fonzo, Roberti, Di Carmine, Bellantuono, Alba, Pucci, Battaglia, D'Alberto e Pacchioli. Tanti giovani per un lungo pezzo di panchina dal quale prendere posto per spiccare il volo. Per l'esordio, il calendario ha previsto la stessa trasferta dello scorso anno, in quel di Fondi (sabato 5, alle 18,30). Nella scorsa stagione la squadra pescarese, allenata da Trullo, vinse a mani basse, ma quest'anno i biancorossi avranno di fronte una formazione adeguatamente rinforzata e con più ambizioni. Coach Fabbri cerca di capitalizzare fin dalla prima gara quanto di buono emerso in un precampionato che ha soddisfatto i colori pescaresi.

Per la BCC Vasto invece c'è il battesimo in DNB lontano dalle mura amiche per scontare la prima delle due giornate di squalifica rimaste sul groppone a fine campionato ultimo scorso. La Pall. Palestrina è new entry al pari dei vastesi ricordando i trascorsi fra le due formazioni che risalgono al secolo scorso con le due formazioni in serie B nei lontani anni '80. Le aspettative stanno facendo salire la febbre per un basket che manca da oltre tre mesi, mentre il coach Di Salvatore stringe i tempi nelle rifiniture e nelle tattiche per un amalgama di squadra già a buon livello. Si comincia al PalaElettra di Pescara, inizio ore 17:30, dove gli appassionati potranno arrivare anche con due autobus messi a disposizione, partenza fissata per le ore 15:45 dal PalaBCC, è richiesto un contributo per il viaggio di € 5,00 ed è disponibile un numero di telefonia mobile per prenotarsi (3389642023). L'altra gara in campo neutro è in calendario per domenica 20 sempre al PalaElettra, stesso inizio alle ore 17:30 per incontrare il P.S.Elpidio Basket. A seguire due trasferte (Montegranaro e Latina) per arrivare così a giocare la prima gara sul parquet del PalaBCC domenica 10 novembre (ore 18:00) per la 6^ giornata del turno di andata vs il Giulianova Basket.

In casa anche la Bper Lanciano che affronterà la Dynamic Venafro domenica 6 ottobre alle ore 18,00.