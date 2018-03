Urbano Team di Chieti conquistano la 24 h di Mountain Bike a Roma

ROMA. A volte le sfide cominciano per gioco, una chiacchiera tra amici e parte un progetto.

Ma questa volta ha avuto un risvolto inaspettato. L’Urbano Team, gruppo di 16 elementi appartenente all’associazione sportiva Ciclistica Bike Inside Team di Chieti si è presentato lo scorso fine settimana al cancelletto di partenza della 24h di Roma di Mountain Bike, gara di endurance titolata a livello internazionale. 1700 partecipanti, più di 300 team, per una gara che si è articolata dalle 12:00 del sabato sino alle 12:00 della domenica la piccola realtà teatina si è distinta sia sul piano organizzativo e logistico che atletico, raccogliendo i complimenti e le congratulazione dello staff organizzatore dell’evento. Due le squadre schierate in categorie diverse per cercare di ottenere il massimo risultato possibile; nella categoria MAS8 Competitiva la squadra composta da Pierluigi Di Giannatale, Orsini Dario, Mennucci Luca, D’Aviera Fernando, Marinucci Fabio, Sammassimo Diego, Gasbarri Luca capitanata da Tacconelli Giancarlo ha ottenuto il 4° posto di Classe e l’inaspettato 4° posto assoluto su circa 300 team; nella categoria FAO8 Fannulloni la squadra composta da Marinucci Matteo, Lezzi Giuseppe, Santoferrara Romeo, Diodato Paolo, Bussola Narciso, Santoferrara Camillo, Orsini Marcello capitanata da Rizza Enrico ha ottenuto il 6° posto di classe a solo 40 sec dalla 5° e il 45° posto assoluto.