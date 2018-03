Pallavolo Ortona. Leano Cetrullo miglior realizzatore della Serie A2 2012/2013

ORTONA. E' Leano Cetrullo il miglior realizzatore della Serie A2 Stagione 2012/2013.

La notizia è stata resa ufficiale oggi dalla Lega Pallavolo Serie A insieme agli altri premi di Lega per la passata stagione.

L'opposto abruzzese nato l'8 settembre 1986, inizia la sua carriera nel ruolo di centrale nel campionato di serie C con la Polisportiva Francavilla fino al 2003. Da qui in poi inizia una lunga serie di soddisfazioni che lo portano a militare prima nell’Agnone in serie B2 e poi in sere A2 con la Premier Hostel Crema fino al 2006. Nei due anni successivi Cetrullo torna a giocare nella categoria di B1 prima con il Volley Biella e poi con la Pallavolo Chieti.

In A2 torna per il campionato 2009-10 con Gioia del Colle e l'anno successivo a Monza affronta il campionato di serie A1 .Prima di arrivare ad Ortona veste la

maglia della NGM Mobile Santa Croce in serie A2.

Una soddisfazione grande non solo per la società ma soprattutto per lui, l'opposto delle meraviglie che reagisce così: " Ringrazio la squadra, la Sieco Service Impavida, la città di Ortona e la mia famiglia. Tutto questo mi ha aiutato a realizzare questo sogno e a raggiungere questo obiettivo. Cercherò di fare meglio e dare sempre il massimo".

Per quanto riguarda quest'anno buone le sue impressioni: " Il gruppo mi sembra tecnicamente più forte dell'anno scorso e ci sono tutti i presupposti per fare bene" e continua - "il campionato è di alto livello e Ortona vuole riconfermarsi. Spero nella grande presenza del pubblico e della tifoseria che l'anno scorso ci ha seguito e sostenuto sempre, dentro e fuori casa".