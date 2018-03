Serie D. Exploit Sulmona, Celano ed Amiternina. Pareggiano Giulianova ed Angolana

CELANO-ISERNIA 1-0





CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Colantoni 6, Bordi 6, Evangelisti 6,5, Rea 6,5; Fuschi 6, Lancia6 (41'st Salatiello sv), Granaiola 6, Dema 7 (21'st Calabrese 6); Mercogliano 6,5 (33'st De Sanctis sv), Valdes 6. A disp: Polidoro, Villa, Kuka, Venditti, Salvi, Camilli. All.: Morgante

ISERNIA (4-4-2): Navarra 6; Corbo 6, Noto 6, Vitiello 5,5, Cavallini 5,5; Caiazza 6 (41' st Foglia sv), Colasante 6, Pepe 5,5 (33'st Fontana sv), Spasiano 5,5; Rima 5,5 (34'pt Riccardi sv), De Cesare 5,5. A disp: Romagnini, Panariello, Vanacore, Manocchia, Bianco, Galano. All.: Scagliarini

ARBITRO: Campogrande di Roma 6.

RETI: 44' pt Dema

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Dema (C), Spasiano, De Cesare, Caiazza, Pepe, Riccardi (I). Recupero: pt 1’, st 5’.

CIVITANOVESE-GIULIANOVA 2-2



CIVITANOVESE (4-4-2): Cattafesta 6; Botticini 6 (27’ pt Zivkov 7), Comotto 7, Diamanti 6, Schiavone 6; Rovrena 6, Coccia 6, Bolzan 6 (23’ st Tarantino 6), Boateng 6,5; Buonaventura 6, Pazzi 7 (30’ st D’Ancona sv). A disp.: Chiodini, Caporaletti, Matera, Sako, Squarcia, Trillini, All. Jaconi.

GIULIANOVA (4-3-3): Farnè 6,5; Del Grosso 6, Veneri 6, D’Orazio 6, Lo Russo 6; Fantini 6,5, Berretti 6.5 (20’ st Di Iulio 6), Maschio 6,5; Esposito 7, Dos Santos 7 (47’ st Broso sv), Zouhri 5,5 (1’ st Bianchini 6). A disp. Natali, Di Gioacchino, De Luca, Puglia, Ribaldi, Iachini. All. Ronci.

ARBITRO: Cipriani di Empoli 6.

RETI: 6’ pt Esposito, 9’ pt Dos Santos, 29’ pt Zivkov, 36’ pt Pazzi.

NOTE: spettatori 1200 circa con 200 tifosi ospiti. Ammoniti: Coccia, Comoto, Diamanti, Zouhri. Angoli 8-1. Recupero: pt 2’, st 3’.

FERMANA-SULMONA 2-3





FERMANA (4-4-2): Boccanera sv (11’ pt Savut 6,5); Miecchi 5, Labriola 5, Marini 5, Camilli 4; Misin 5, Romano 5,5 (22’ st D’Errico 6,5), Marinucci Palermo 6, Negro 5,5; Santoni 5 (36’ st Mariani 6), Bartolini 5,5. A disp.: Savini, Marcolini, Bartolucci, Vita, Fabiani, Stefanini

All. Fenucci 5,5

SULMONA (4-2-3-1): Falso 5; Di Berardino 6, Cirina 6,5, Brack 6, Nicolai 5; Vitone 7,5, Bensaja 6,5; Taormina 6,5 (20’ st Proietti 7), Montesi 6 (33’ st Tofani 6,5), D’Angelo 7; Ceccarelli 7 (41’ st Scandurra sv). A disp.: Moggio, Benkert, Ursini, Spaho, Bordoni, Gasperini. All. Mecomonaco 7

ARBITRO: Turchet di Pordenone 5

RETI: 8’ pt Brack (S), 17’ pt Bartolini (F), 19’ pt Ceccarelli rig. (S), 22’ pt Marinucci Palermo (F), 49’ st Proietti rig. (S).

NOTE: spettatori 1500 circa. Ammoniti Savut, Marinucci Palermo, D’Angelo, Marini, Camilli, Nicolai, Tofani. Allontanato al 34’ st il tecnico locale Gianluca Fenucci per proteste. Angoli 2-7. Recupero pt 3’, st 4’.

RENATO CURI ANGOLANA-RECANATESE 0-0





RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3): F. Angelozzi 6; Quitadamo 6, Cancelli 6, Marotta 6, Natalini 6; Sparvoli 6,5, Di Camillo 6, Forlano 5,5 (38´st Vespa sv); Farindolini 5,5, Bongermino 5,5 (38´st Spadaccini sv), Isotti 5,5 (24´st De Matteis sv). A disp: Lupinetti, Ricci, L. Angelozzi, Carpegna, Di Domizio, Pagliuca. All. Miani 6.

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio 6; Patrizi 6, Commitante 6,5, Bolzan 6,5, Brugiapaglia 6; Gigli 6, Piraccini 6,5 (32´st Di Marino sv), Bartomeoli 6 (26´st Monachesi sv), Moriconi 6; Galli 6, Nohman 6 (38´ st Palmieri sv). A disp: Cartechini, Severini, Agostinelli, Sebastiani, Curzi, Latini. All. Pierantoni 6.

ARBITRO: Simiele di Albano Laziale

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Natalini, Bruciapaglia,Cancelli e Gigli. Angoli: 4-2. Recupero: 1´pt 5´st.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Lenart D. 6, Mariani 6, Valente 7, Santilli 6 (4’ s.t. Shipple 6); Loreti 6, Peveri 6,5, Petrone 6,5; Pedalino 7,5, Torbidone 6 (21° s.t Cerroni 6), Lenart L. 6,5. A disp. Vinci, Nuzzo, Federici, Bocchino, Cipolloni, Coletti, Rufini. All. AngeloneBOJANO (4-4-2): Silvestri 5,5; Parlangeli 5,5, Ferrante 5,5, Mastropietro 6, Morale 5,5 (17° p.t. Furno 5,5); Sabatino 5,5, De Matteo 6,5, Monticelli 5,5 (17° s.t. Catapano 5,5), Bartick 6 (25° s.t. Tasillo sv); Panico 7, Di Lullo 5,5. A disp. Lonfo, Capoano, Curto, Migliorelli, Falzarano, Ambrosino. All. BerlighieriARBITRO: Iorio di Torre Annunziata 6.RETI: 43’ pt De Matteo (B), 9’ st (rig.) e 31’ st (rig.) Pedalino (A), 42’ st Panico (B), 49’ st Valente (A).NOTE: spettatori 300 circa. Espulso all’11 st De Matteo per gioco falloso. Ammoniti: Di Lullo, Monticelli, Sabatino, Pedalino, Panico, Mariani. Recupero: pt 1’, st 4’.Fonte: www.anconasport.it