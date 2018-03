Pallavolo. La Sieco Service ortona pronta alla prima apparizione davanti il proprio pubblico

ORTONA. Sieco Service Impavida Ortona pronta alla prima apparizione ufficiale davanti al proprio pubblico. Domenica pomeriggio, alle ore 18, gli Impavidi scenderanno in campo nell'incontro amichevole contro la Coserplast Openet Matera. Un appuntamento speciale per un'occasione altrettanto speciale. Infatti, prima del match, alla struttura sportiva di via Papa Giovanni XXIII, verrà consegnato il defibrillatore ottenuto grazie al progetto "Trenta ore per la vita".

All'evento parteciperanno il sindaco di Ortona Vincenzo D'Ottavio e il residente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana Paola Primavera. Il costo del biglietto sarà di tre euro e l'incasso verrà devoluto interamente alla CRI.

Dal lato squisitamente tecnico, per la Sieco sarà questa l'occasione per dimostrare una crescita e un passo avanti rispetto alle uscite precedenti che, comunque, sono state già molto positive. Il test con Matera e i due successivi con Potenza Picena, saranno gli ultimi esami prima del debutto in campionato il 20 ottobre a Padova. Così coach Nunzio Lanci: "Sarà un altro passo verso l'inizio del campionato. Un test che valuterà le nostre condizioni, sia fisiche che di squadra. Sarà il nostro esordio in casa e quindi ci saranno anche tensione ed emozione contro una squadra comunque di buon livello".

Ma la giornata di domenica targata Impavida si aprirà già dalla mattina, a partire dalle ore 10:30, quando nella zona tra la Sala Eden e Piazza del Teatro si terrà il Family Day, evento presente nel calendario programmi estivi patrocinato dal comune di Ortona. La manifestazione sarà organizzata dall'ACOM (associazione culturale Ortona moderna).

Fino alle ore 12:30, davanti al Teatro Vittoria, ci sarà un'area ludica per bambini in cui questi potranno approcciarsi con i vari sport che presiederanno all'evento. La Sieco Service Impavida Ortona sarà presente con il settore minivolley e alcuni giocatori della prima squadra.