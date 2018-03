Serie D. Vincono Giulianova ed Amiternina. Pari Sulmona. Ko Celano ed Angolana

AMITERNINA-AGNONESE 3-0

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Lenart D. 6,5, Mariani 7, Valente 7, Santilli 6,5; Loreti 6,5 (24’ st Federici sv), Peveri 7, Petrone 6,5; Pedalino 7 (30’ st Cerroni sv), Torbidone 6,5 (42’ st Cipolloni sv), Lenart L. 7,5. A disp. Vinci, Nuzzo, Shipple, Bocchino, Coletti, Rufini. All. Angelone 7.

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella 5,5; Pifano 5,5, Litterio 5, Partipilo 5,5, Bianchi sv (5’ pt Orlando 5, 16’ st Vinciguerra 5,5); De Paulis 5,5, Rolli 5,5, Ricamato 5; Pettrone 5,5, Keità 5, Dametti 5 (1’ st Mancini 5). A disp. Vescio, Patriarca, Catalano, Gala, Di Paolo. All. Urbano 5-

ARBITRO: D'Ambrogio di Frosinone 6.

RETI: 9’ st Pedalino, 11’ st e 25’ st Lenart L.

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 36’ st Ricamato (OA) per doppia ammonizione. Ammoniti: Orlando, Pettrone, Petrone. Recupero: pt 1’, st 3’.



GIULIANOVA-FERMANA 2-1

GIULIANOVA (4-3-3): Farnè 6; Del Grosso 6,5, Venneri 6,5, D’Orazio 6,5, Lorusso 6 (42’ st Di Gioacchino sv); Zouhri 6 (28’ st De Luca sv), Maschio 7, Fantini 6,5; Esposito 6,5, Dos Santos 6, Berretti 7 (35’ st Rinaldi sv). A disp.: Natali, De Sanctis, Di Sante, Broso, Puglia, Iachini. All. Ronci 6,5.

FERMANA (4-3-3): Boccanera 7; Savini 6 (35’ st Santoni sv), Labriola 5,5, Marini 6, Bartolucci 6 (22’ st Miecchi 6); Romano 6, Marinucci Palermo 6,5, Marcolini 6 (22’ st Bellucci 6); Negro 6,5, Bartolini 5,5, D’Errico 6. A disp.: Stefanini, Misin, Mariani, Camilli, Vita, Iovannisci. All. Fenucci 6.

ARBITRO: Mantelli di Brescia 6

RETI: 2’ pt Maschio (G), 13’ pt Negro (F), 21’ st Berretti (G) rig.

NOTE: spettatori mille circa (con 934 paganti per un incasso di 5.466 euro). Ammoniti: Lorusso, Labriola, Marini, Negro. Angoli 6-2. Recupero: pt 1’, st 3’.

JESINA-RENATO CURI 1-0

JESINA (4-4-2): Tavoni 7; Campana 6, Tafani 6.5, Tombari 6.5, Cardinali Mattia 6 (33’ st Giansante s.v.); Carnevali 6.5 (28’ st Sassaroli 6.5), Berardi 6.5, Strappini Marco 6.5, Rossini 6; Rossi 6.5, Pierandrei 6. All. Bacci 6.5 (Giovagnoli, Tullio, Cardinali Nicola, Strappini Simone, Ambrosi, Mbaye, Bastianelli).

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1): Angelozzi Fabio 7; Ricci 5.5, Di Francia 5, Marotta 6, Angelozzi Lorenzo 5.5 (13’ st Natalini 6); Spadaccini 5 (43’ st Carpegna s.v.), Forlano 6, Di Camillo 6, Pagliuca 6.5; Vespa 6; De Matteis 5 (12’ st Bongermino 6). All. Miani 6 (Lupinetti, Quitadamo, Cancelli, Sparvoli, Isotti, Di Domizio).

ARBITRO: Catucci di Foggia 5.5

RETI: 49’ st Berardi (rig.)

NOTE: spettatori 700; corner 4-4; ammoniti Marotta, Ricci, Rossini, Natalini; espulso 47’ st Di Francia per doppia ammonizione.

MACERATESE-CELANO 1-0

MACERATESE (4-4-2): Turbacci 6; Donzelli 5.5, Arcolai 6, Santini 5.5, Perfetti 5.5; Gizzi 6 (16’ st Benfatto 6), Pietropaolo 6.5, Ruffini 6, Borrelli 6.5 (32’ st Belkaid sv); Gabrielloni 6 (41’ st Lattanzi sv), Cavaliere 6.5. A disp.: Ciocca, Cervigni, Ionni, Orta, Piergallini, Ciuffetti. All. Favo 6.5.

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Colantoni 5.5, Rea 5, Fuschi 5.5, Bordi 5.5; Mercogliano 6 (21’ st Calabrese 6), Marfia 5.5, Granaiola 6, Valdes 6.5; Aquaro 5, Evangelisti 5.5 (7’ st Lancia 5.5). A disp.: Polidoro, Villa, Kuka, De Sanctis, Salvi, Dema, Salatello. All. Morgante 5.5.

ARBITRO: Viotti di Tivoli 6.5.

RETI: 22’ rig. Cavaliere.

NOTE: spettatori 800 circa. Espulso al 27’ st Marfia (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Rea, Mercogliano, Gizzi, Santini, Borrelli. Angoli: 5-3. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

SULMONA – VIS PESARO 2-2 (giocata sabato)



SULMONA (4-2-3-1): Moggio 6; Ursini 6, Di Berardino 7, Brack 6, Nicolai 6; Vitone 6,5, Benkert 5,5 (15′ st Bensaja 6); Bordoni 5,5, Proietti 6,5 (36′ st Tofani sv), Taormina 6; Ceccarelli 7. A disp. Di Gianmarco, Cibelli, Spaho, Montesi, Cavasinni, Cirina, Gasperini. All. Mecomonaco 6.

VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera 6; Dominici G. 6, Cusaro 6, Melis 6, Martini 5,5; Torelli A. 7, Omiccioli 6; Torelli G. 6, Ridolfi 7, Bugaro 7 (42′ st Pieri sv); Costantino 6,5 (34′ st Di Carlo sv). A disp. Osso, Dominici E., Pangrazi, Bartolucci, Rossi, Rossoni, Costantini. All. Magi 6,5.

ARBITRO: Valiante di Nocera Inferiore 6.

RETI: 18′ pt Ceccarelli (S), 36′ pt Torelli A. (VP), 46′ pt Ridolfi (VP), 6′ st Di Berardino (S).

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Benkert, Ceccarelli, Bensaja, Martini, Omiccioli, Melis, Cusaro. Angoli: 12-13. Recupero: pt 1’, st 3’.