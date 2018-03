Serie D. Hurrà Celano. Punto prezioso per Angolana e Sulmona. Ko Giulianova ed Amiternina

VIS PESARO-AMITERNINA 1-0

VIS PESARO. Foiera, Dominici G., Martini, Omiccioli, Melis, Cusaro, Torelli G. (46’ Di Carlo), Torelli A., Costantino (62’ Rossi), Ridolfi, Bugaro (81’ Pieri). A disp. Osso, Dominici E., Pangrazi, Bartolucci, Tonucci, Costantini. All. Magi

AMITERNINA: Spacca, Nuzzo, Lenart D., Valente, Santilli, Loreti (60’ Del Coco), Peveri (86’ Bocchino), Petroni, Pedalino, Torbidone, Lenart L.(75’ Cerroni). A disp. Vinci, Giansante, Rufini, Shipple, Mariani,Cipolloni. All. Angelone.

Arbitro: Bariola di Piacenza.

Assistenti: Capasso di Piacenza e Pappalardo di Parma.

Ammoniti: Loreti, Santilli e Valente dell’Amiternina tutti per falli su Ridolfi.

ANGOLANA-ANCONA 0-0

RENATO CURI ANGOLANA (4-2-3-1): Angelozzi F.; Ricci, Di Francia, Natalini, Cancelli; Forlano, Di Camillo; Spadaccini (8' st Di Domizio), Vespa, Angelozzi L.; Bongermino (35' st Pagliuca). A disp.: Lupinetti, Quitadamo, Pomposo, Cialini, Della Sciucca, Sparvoli, Isotti. All. Miani.

ANCONA (4-2-3-1): Lori; Barilaro, Cacioli, Paoli, Di Dio; Bambozzi (35' st Pizzi), Biso; Sivilla (26' st Cazzola), Degano (26' st D'Alessandro), Bondi; Tavares. A disp.: Niosi, Cilloni, Capparuccia, Gelonese, Perucca, Morbidelli. All. Cornacchini.

ARBITRO: Sprezzola di Mestre

NOTE: spettatori 700 circa con 200 supporter dorici. Ammoniti: Bondi, Forlano, Di Camillo, Ricci. Angoli: 1-6. Recupero: pt 1', st 5'.

CELANO-RECANATESE 2-0



CELANO: Bartoletti, Colantoni, Bordi, Marfia, Rea, Fuschi, Lancia (20'st. De Sanctis), Granaiola, Aquaro (40'st. Dema), Evangelisti, Calabrese (8'st. Mecogliano). A disp: Polidoro, Villa, Kuka, Salvi, Salatiello, Camilli. Allenatore: Luigi Morgante

RECANATESE: Verdicchio, Patrizi, Brugiapaglia, Moriconi (36'st. Latini), Commitante, Bolzan, Gigli, Garcia, Galli, Iacoboni (18'st. Nhoman), Palmieri (18'st. Bartomeoli). A disp: Cartechini, Sebastiani, Piraccini, Agostinelli, Di Marino, Curzi. Allenatore: Perantoni

ARBITRO: Citarella di Matera. Assistenti: Fontemurato e Castaldo di Roma 2.

MARCATORI: 14'st. Mercogliano, 32'st. rig. Marfia (C)

NOTE: Ammoniti: Lancia (C); Commitante, Garcia (R)

RECUPERO: 1'pt.; 3'st.

FANO-SULMONA 2-2



ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Ginestra; Righi, Nodari (33’st Zanetti), Torta, Cesaroni; Muratori, Lunardini, Sassaroli (19’st Vitali), Antonioni; Stefanelli, Cicino (36’st Provenzano). A disp.: Marcantognini, Pistelli, Angelelli, Fabbri, Fatica, Forabosco. All.: Omiccioli .

SULMONA (4-2-3-1): Falso; Di Berardino, Brack, Cirina, Nicolai; Vitone, Abdija (19’st Montesi); Bordoni (26’st Moggio), Bensaja, Taormina (36’st Proietti); Ceccarelli. A disp.: Ursini, Spaho, Cavasinni, Gasperini, Cibelli, Tofani. All.: Mecomonaco.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

RETI: 26’pt Torta (A), 22’st Ceccarini (S) su rigore, 26’st Stefanelli (A) su rigore, 41’st Proietti (S).

NOTE: espulsi al 26’st Falso (S) per fallo da ultimo uomo e al 43’st Torta per doppia ammonizione; ammoniti Brack, Cirina; angoli 8–3 per l’Alma; recupero 1’+5’; spettatori 600 circa.

TERMOLI-GIULIANOVA 3-0



TERMOLI: Patania, Ibojo (63´ Falco), Fusaro, Testa, La Rosa, D´Alessio, De Tommaso (75´ Foro), Di Mercurio, Genchi (87´ Calabrese), Siano, Miani. All: Trillini. A disp: Teoli, Viteritti, Noviello, Ferrarese, Basso, Santoro.

GIULIANOVA: Farnè, Del Grosso, Lo Russo, Maschio, Venneri (63´ Rinaldi), D´Orazio, Puglia (52´ Dos Santos), Fantini, Broso, Esposito, De Luca (60´ Nocera). All: Ronci. A disp: Natali, De Sanctis, Di Gioacchino, Di Sante, Zourhi, Iachini.

Arbitro: Scatigna di Taranto

Marcatori: 45+1 La Rosa (T), 46´ Di Mercurio (T), 62´ Genchi (T)

Ammoniti: 86´ Dos Santos