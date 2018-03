Tennis, avvocati aquilani si aggiudicano Trofeo nazionale Forense

L'AQUILA. Si è conclusa domenica 1 settembre 2013 la XXXVII edizione dei Campionati Italiani Avvocati Tennisti in programma presso il Tennis Club Cagliari, e per il secondo anno consecutivo gli avvocati del Foro di L'Aquila, si sono aggiudicati il Trofeo Nazionale Forense.

Nonostante l'assenza forzata dell’avvocato Aleandro Equizi, tra l'altro presidente Onorario del Circolo Tennis Peppe Verna di L'Aquila, i vari componenti della squadra, capitanata dall'avvocato Gianluca Maccarone, hanno infatti ottenuto ottimi risultati.

Sugli scudi sia Angelica Equizi, che dopo una combattuta finale vinta 7/6 6/4 con la collega pescarese Carola Mancinelli ha portato a casa il titolo di campionessa italiana nel singolare femminile assoluto, sia Pierluigi Mantini, avvocato del foro di Milano, ma nato a L'Aquila, vincitore del titolo nella categoria over 55 e finalista nel doppio maschile over 100 insieme al Collega Guarna di Milano.

In grande evidenza poi gli avvocati Gregorio Equizi ed Ugo Frasca, in più di una competizione.

Il primo è infatti giunto in finale nel doppio maschile, in semifinale nel singolare libero maschile, peraltro perso con il neo campione italiano Luca Piolanti (class. Fit 2.4) di Massa Carrara, ed in semifinale nel doppio misto con la sorella Angelica Equizi, perso anche in questo caso con la coppia neo campionessa italiana al tie-break del terzo set.

Il secondo è invece giunto sia nella finale del singolare di 4° categoria, sia nella semifinale dell'over 45, entrambe gare dove si sono ben comportati anche gli altri professionisti aquilani Gianluca Maccarone e Luca Frasca. Quindi, attraverso la sommatoria dei punti raccolti grazie a tutti i predetti risultati, gli avvocati aquilani hanno conquistato l'ambitissimo Trofeo Nazionale Forense che verrà consegnato nei prossimi giorni al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila Carlo Peretti.