Serie D. Pareggio nel derby Amiternina-Angolana. Vince il Giulianova. Pari Celano e Sulmona

AMITERNINA-ANGOLANA 1-1

AMITERNINA: Spacca, Nuzzo, Dawid Lenart, Valente, Santilli, Federici (32° s.t. Loreti), Peveri (22° s.t. Bocchino), Petrone, Pedalino, Torbidone, Cerroni (13° s.t. Lukasz Lenart). A disp. Vinci, Rufini, Shipple, Del Coco, Cipolloni, Coletti, All. Vincenzino Angelone

R. CURI ANGOLANA: Fabio Angelozzi, Ricci, Cancelli, Di Camillo, Natalini, Marotta, Di Domizio (14° s.t. Pagliuca), Forlano, Bongermino, Vespa (22° s.t. Sparvoli), Spadaccini. A disp. Lupinetti, Quitadamo, Pomposo, Lorenzo Angelozzi, Cialini, Della Sciucca, Isotti. All. Paolo Bordoni (Miani squalificato)

Arbitro: Arcangelo Vingo di Pisa

Reti: 19° p.t. Bongermino, 42° p.t. Pedalino

GIULIANOVA-ISERNIA 2-0

CITTA' DI GIULIANOVA: Farnè; Del Grosso, De Luca (49' pt. Nocera); Maschio, Carrozzieri, D’Orazio; Puglia (38' st.Valentini), Fantini, Broso (44' st. Iachini), Esposito, Lo Russo. A disp.: Ridolfi, Di Gioacchino, Di Sante, Dall'Armi, De Sanctis, Zouhri, All:Ronci

ISERNIA: Navarra; Corbo, Noto; Vitiello, Pepe, Cavallini; Ballarano (1' st. Vanacore), Foglia (28' st. Fontana), Tufano, Rima (7' pt. Riccardi), Maresca. A disp.: Fantasia, Lucignano, Duello, Montagna, Galano, Schettino. All.: Renna

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia (Assistenti: Burgassi-Santi)

RETI: pt. 8' Broso (G) st. 43' Esposito (G)

ESPULSIONI: 47' pt. Carrozzieri (G) per fallo a gioco fermo su Riccardi, 48' st. Vanacare (I) per fallo su Fantini.

AMMONITI: Ballarano (I), Maschio (G), D'Orazio (G), Esposito (G), Corbo (I).

NOTE: Spettatori 800 (paganti 595, abbonati 200) per un incasso di € 4.175,00. Angoli: 3-0 per il Giulianova. Rec: pt. 2'+2', st. 5'.

JESINA-CELANO 0-0

JESINA: Tavoni, Campana, Carnevali, Strappini M., Tafani, Tombari, Cardinali N., Sebastianelli, Rossi (23'st. Mbaye), Rossini (18'st. Giansante), Piierandrei. A disp: Giovagnoli, Tullio, Carinali M., Sassaroli, Ambrosi, Strappini S., Bastianelli. Allenatore: Francesco Bacci.

CELANO: Bartoletti, Colantoni, Bordi, Marfia (40'st. De Sanctis), Rea, Fuschi, Lancia, Granaiola, Aquaro, Dema (1'st. Evangelisti), Calabrese (28'st. Mercogliano). A disp: Polidoro, Villa, Kuka, Castellani, Salvi, Salatiello. Allenatore: Luigi Morgante.

ARBITRO: Stefano Gosetto di Schio. Assistenti: Biviglia di Foligno e Angiolillo di Orvieto.

MARCATORI: nessuno.

NOTE: Ammoniti: Granaiola, Rea, Evangelisti (C) Carnevali (J).

RECUPERO: 0'pt.; 3'st.

SULMONA-AGNONESE 1-1