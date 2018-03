Calcio: mercato, se parte Bale Tottenham punta su Lamela

ROMA. La Juventus é entrata nell'ordine delle idee di cedere due dei suoi attaccanti, così vaglia le richieste per la punta campana Quagliarella, che ha estimatori in Inghilterra nonostante il West Ham lo abbia mollato per puntare su Vydra dell'Udinese (dove è rientrato dal Watford).

Rimane però il Norwich, anche se si tratta di una destinazione che non sarebbe gradita al giocatore. Ora si è fatto avanti anche il Valencia, che ha bisogno di sostituire quel Soldado ceduto al Tottenham per una trentina di milioni di euro.

Per Matri ci sono le richieste di Zenit e Lazio, che avrebbe individuato in questo giocatore l'uomo ideale per affiancare Klose. Qualcuno oggi nella capitale ha parlato anche di un possibile trasferimento in biancoceleste di Borriello, ma quello romano è un ambiente particolare ed è quindi molto difficile che un affare del genere possa andare in porto. In casa Juventus è da registrare anche un abbozzo di tentativo del Real Madrid per Chiellini, ma Antonio Conte ha immediatamente fatto presente che non può fare a meno del suo difensore. Il Napoli, sempre deciso a rinforzare l'attacco con il colombiano del Porto Jackson Martinez, è vicino all'ingaggio del difensore slovacco Martin Skrtel, chiesto da Benitez. Il Liverpool è entrato nell'ordine d'idee di cederlo, anche in prestito, e avrebbe già individuato il suo sostituto in Papadopoulos dello Schalke 04. In Inghilterra tiene sempre banco la vicenda della trattativa Tottenham-Real per Gareth Bale, e se dovesse andare a buon fine gli Spurs potrebbero sostituire il gallese con il romanista Erik Lamela, per il quale Franco Baldini sarebbe pronto a presentare alla sua ex società un'offerta da 30 milioni di euro, e di 4 all'anno per il calciatore. Da Trigoria è in partenza Marquinho, che andrà all'Inter per 6 milioni di euro. Il giovane attaccante Longo ha fatto sapere all'Inter che preferirebbe andare al Verona anziché al Livorno (dove probabilmente tornerà l'altro nerazzurro Duncan), così Spinelli punta su Milevsky della Dinamo Kiev, mentre non trova riscontri, almeno per ora, la voce secondo cui ci sarebbe stato un colloquio tra Milan e Catania per Bergessio. Galliani continua a lavorare anche sul fronte Honda, ma il Cska Mosca non cede e continua a chiedere 5 milioni di euro. Tornato al Porto dopo la negativa esperienza di Napoli, Rolando potrebbe avere un futuro italiano, stavolta di colore viola, ovvero alla Fiorentina. In uscita il d.s. Pradé ha messo ROMULO, che però, almeno per ora, rifiuta il Verona. Il Torino potrebbe mollare Ghoulam del St. Etienne, perché la trattativa si è fatta troppo complicata. Per Maxi Lopez si continua invece a lavorare. Alla Sampdoria è arrivata una richiesta della Real Sociedad per Maresca.