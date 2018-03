Calcio: il Napoli vuole Verratti. Al gioiello pescarese una «offerta mostruosa»

ROMA. Il Napoli non si ferma più.

E' il principale tema del mercato, e non potrebbe essere altrimenti visto che il presidente De Laurentiis, dopo i colpi che ha già messo a segno, vuole anche Verratti e Jackson Martinez. Al colombiano del Porto, almeno stando a quanto scrive la stampa lusitana, De Laurentiis sarebbe molto vicino e infatti il giocatore ha fatto sapere che è falso il profilo Facebook su cui era comparsa una sua presunta smentita relativa alla notizia che stesse per lasciare il Portogallo. Quanto a Verratti, ha chiesto al Paris SG tramite il procuratore Di Campli un adeguamento contrattuale fino a 3 milioni all'anno. La richiesta per ora non è stata accolta, intanto l'agente ha ammesso anche che «ci è arrivata un'offerta mostruosa da De Laurentiis».

Ma a Verratti sono interessate anche Fiorentina e Juventus. «Il regalo è Honda, può essere solo lui in questo momento. Il giocatore vuole il Milan ma non bisogna esagerare. Stiamo parlando di 4 mesi. Andremo avanti fino all'ultimo giorno utile per l'iscrizione alle liste Champions». Con queste parole l'a.d. del Milan Adriano Galliani ha fatto capire che la società rossonera tenterà fino all'ultimo momento di acquistare in anticipo il giapponese promessosi per il prossimo gennaio, quando sarà svincolato.

Novità anche per la Roma che ha ufficializzato De Sanctis e che secondo alcuni tabloid inglesi sarebbe in procinto di cedere Osvaldo al Fulham (in realtà l'offerta è stata bassa, solo 10 milioni di euro): le possibilità che Gervinho vesta la maglia giallorossa stanno crescendo perché l'Arsenal si sarebbe deciso a cedere l'ivoriano. Ora Wenger starebbe spingendo per farlo partire, in modo da investire i soldi in arrivo da Roma per prendere il difensore Ashley Williams dallo Swansea. La Juventus continua a cercare degli esterni bassi, e ha sempre Zuniga in stand by. Così è tornata su Kolarov, ma la concorrenza del Galatasaray si sta rivelando ostica. I turchi infatti sarebbero disposti a pagare in un'unica soluzione i 6 milioni di sterline chiesti dal Manchester City.

Il d. s. del Siena Stefano Antonelli conferma che il club toscano ha riscattato dal Lorient l'attaccante Emeghara: «se è stato riscattato da noi? Sì, e confermo anche l'interessamento di Torino e Lazio»