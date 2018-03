Coppa Italia. Sorteggiato il tabellone: in campo Pescara, Virtus Lanciano, Teramo e L'Aquila

ROMA. Ieri è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia Tim. Tra le 78 formazioni ai nastri di partenza ci sono quattro abruzzesi. L'Aquila e Teramo, iscritte al campionato di Lega Pro, partiranno dal primo turno ed il 4 agosto saranno impegnate in trasferta a Frosinone e Salerno.

Partenza dal secondo turno invece (11 agosto, ndr) per Pescara e Virtus Lanciano che se la vedranno tra le mura amiche rispettivamente con la vincente di Nocerina-Pordenone e Benevento-Pontedera.

Superato il primo incrocio tra club di Serie B e Lega Pro, la maggior parte delle squadre di Serie A entrerà il gioco il 16 e 17 agosto nel terzo turno, col Torino sulla strada del Pescara e la Sampdoria su quella della Virtus Lanciano. La vincente invece di Salernitana-Teramo invece affronterà il Brescia e successivamente il Bologna, chi passerà invece tra Frosinone e L'Aquila se la vedrà con il Modena e poi col Cagliari.

Le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A (Milan, Udinese, Fiorentina, Catania, Roma, Juventus, Lazio e Napoli, ndr) scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale il 9 gennaio. Le semifinali vengono disputate in match di andata e ritorno mentre la finale si giocherà in gara unica, come tutti gli altri turni della Coppa Italia, il 3 maggio 2014 allo stadio Olimpico di Roma.

Nei turni a gara unica usufruisce del fattore campo la squadra con il miglior piazzamento ottenuto nel campionato 2012/2013.

Andrea Sacchini