Pallavolo Ortona. Chiuso il mercato e definito il calendario: esordio a Padova

ORTONA. La giornata di martedì è stata l'ultima pietra dell'importante evento chiamato "Volley Mercato 2013" e con la chiusura dei tesseramenti le squadre di A1 e A2 hanno svelato i giocatori che daranno spettacolo nella prossima stagione.

Finalmente cominciano le danze per l'intero movimento e possiamo così presentare la Sieco Service Impavida 2013-2014.

In cabina di regia il capitano Andrea Lanci e Mattia MatricardiOpposti i riconfermati Leano Cetrullo e Renato Orsini. In banda Nicolas Martin Bruno, Andrea Galliani, Pietro Di Meo, Lorenzo Gemmi Cetrali anche loro tutti riconfermati Emanuele Sborgia, Michele Simoni e Matteo Guidone.

Infine i liberi protagonisti della passata stagione i giovani

Giuseppe Zito e Marco Pappadà.

Ieri mattina invece svelati i calendari con una bellissima presentazione del giornalista Rai Alessandro Antinelli e con la presenza del Presidente Mosna e tutti i protagonisti di questo '69 Campionato di Serie A.

La prima giornata vede gli Impavidi impegnati in trasferta, ospitati dalla Tonazzo Padova.

Le altre gare: Itely Milano - Vero Volley Monza, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - B-Chem Golden Plast Potenza Picena, Castellana Grotte - Sidigas HS Atripalda, Cassa Rurale Cantù - Elettrosud Brolo, Caffè Aiello Corigliano - Elettrosud Brolo.

Prima partita al Palazzetto dello Sport domenica 27 ottobre dove la Sieco incontrerà la Itely Milano.

Un calendario impegnativo al quale la squadre deve rispondere con carattere e grinta.

Sul palco i saluti alla Copra Elior Piacenza e alle neo promosse ed inoltre ai due responsabili comunicazione premiati di Serie A1 e A2 che rispettivamente sono Giusy Bertolotto e Alberto Sanavia.

Il pensiero del coach Nunzio Lanci sul nuovo calendario " Abbiamo un calendario difficile e quindi dobbiamo lavorare di più. Dobbiamo affrontare anche quest'anno con la mentalità e umiltà che ci ha contraddistinto il passato anno. Abbiamo voglia di far bene e dimostrare che siamo all'altezza".

IL CALENDARIO 2013/2014 DELLA PALLAVOLO ORTONA

1 giornata 20 Ottobre Tonazzo Padova - Sieco Service Impavida Ortona

2 giornata 27 Ottobre Sieco Service Impavida - Itely Milano

3 giornata 3 Novembre Vero Volley Monza - Sieco Service Impavida

4 giornata 10 Novembre Sidigas HS Atripalda - Sieco Service Impavida

5 giornata 17 Novembre Sieco Service Impavida - Elettrosud Brolo

6 giornata 24 Novembre Cassa Rurale Cantù - Sieco Service Impavida

7 giornata 1 Dicembre Sieco Service Impavida - Castellana Grotte

8 giornata 8 Dicembre Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Sieco Service Impavida

9 giornata 15 Dicembre Sieco Service Impavida - Coserplast Matera

10 giornata 22 Dicembre Sieco Service Impavida - Caffè Aiello Corigliano

11 giornata 26 Dicembre B-Chem Golden Plast Potenza Picena - Sieco Service Impavida