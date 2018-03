Basket. La Pallacanestro Chieti ha un nuovo allenatore: Nino Marzoli

CHIETI. La Pallacanestro Chieti ha comunicato ieri di aver accolto la richiesta di Domenico Sorgentone in merito alla risoluzione consensuale dell’accordo in essere tra il tecnico e la società. Al termine di tre stagioni contraddistinte da risultati storici, come le promozioni in DNA prima ed in Legadue poi, la società ha ringraziato l’allenatore per l’eccellente lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La guida tecnica per il campionato di Legadue Silver 2013/14 nel frattempo è stata affidata a Nino Marzoli, icona storica della pallacanestro teatina, della quale ha già scritto pagine indimenticabili. Il Presidente Di Cosmo ha immediatamente espresso il desiderio ed il piacere di puntare sul nuovo tecnico, e Marzoli ha accettato con grande entusiasmo di far parte del nuovo programma societario, volto a dare una forte identità teatina, e si è subito dimostrato pronto a raccogliere la sfida mettendo a disposizione il suo importante bagaglio di preparazione, esperienza e carisma.

Lo stesso Presidente Di Cosmo commenta con queste parole l’avvicendamento sulla panchina biancorossa: “Ringrazio Domenico Sorgentone, del quale ho apprezzato la serietà e la competenza, e che mi ha accompagnato in questi anni storici. Nino Marzoli alla guida di una mia squadra è un sogno che si realizza, che sono certo porterà uguali, se non più alte, soddisfazioni”.