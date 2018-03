Calcio Mercato. Napoli a caccia di colpi: Albiol o Damiao

ROMA. Mentre CAVANI veniva presentato a Parigi e al Real Madrid si cominciava a parlare del rinnovo contrattuale di CRISTIANO RONALDO (per 15 milioni all'anno), la Roma è stata la protagonista della giornata di oggi in chiave di calciomercato italiano.

Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di STROOTMAN dal Psv Eindhoven e l'ingaggio di MAICON, il d.s. Walter Sabatini ha un altro colpo in canna: gli è stato offerto l'esterno sinistro Patrick EVRA del Manchester United, squadra di cui è stato anche capitano. Il nuovo allenatore dei Red Devils, David Moyes, ha chiesto l'acquisto del suo pupillo BAINES dall'Everton, così il francese ha chiesto di essere ceduto e vorrebbe tornare in Italia dove potrebbe portarlo Federico Pastorello, che con la Roma sta chiudendo in queste ore anche l'affare DE SANCTIS. Per Evra la Roma pagherebbe 7 milioni di euro.

Ovviamente Sabatini, che tratta anche il giovane difensore VASILE con la Dinamo Bucarest, il laterale destro PERUZZI con il Velez Sarsfield e il congolese naturalizzato francese IMBULA con il Guingamp, lavora anche in uscita, per cercare di chiarire la situazione di OSVALDO (c'é stato un 'ritorno di fiamma' del Napoli) e per definire la cessione di MARQUINHOS al Paris St. Germain.



Anche se oggi, parlando in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona Tito Vilanova ha detto di aver chiesto THIAGO SILVA «ma non è detto che arrivi lui. Comunque prenderemo sicuramente un difensore centrale».

Ecco quindi il rinnovato interesse per il romanista. La Roma avrebbe anche offerto DE ROSSI al Real Madrid, che sta definendo la cessione di ALBIOL al Napoli per 12 milioni. Gli emissari di De Laurentiis stanno definendo anche il passaggio in azzurro del portiere JULIO CESAR, nonostante l'inserimento del Villarreal, mentre per LEANDRO DAMIAO l'Internacional non molla e continua a chiedere 25 milioni di euro. L'alternativa è HIGUAIN del Real. La Juventus, che oggi ha ufficializzato la cessione di GIACCHERINI al Sunderland per 7,5 milioni di euro, ha ricevuto le richieste del Liverpool per MATRI e del Norwich per QUAGLIARELLA, mentre in entrata insiste per avere ZUNIGA, che firmerebbe un contratto quadriennale. In questo caso ISLA partirebbe sicuramente verso l'Inter.

Marotta ha anche chiesto informazioni su NAINGGOLAN ai dirigenti del Cagliari, mentre come esterno c'é un interessamento per BIABANY. FELIPE MELO è stato ceduto a titolo definitivo al Galatasaray, per 4,5 milioni di euro più bonus. Momenti decisivi per il passaggio di JOVETIC al Manchester City: saranno decisive le prossime 48 ore.



Intanto è stata smentita la voce che voleva il Milan fortemente interessato a Karim BENZEMA, dato come probabile partente se il Real Madrid fosse riuscito a prelevare VERRATTI e IBRAHIMOVIC dal Paris Saint-Germain. Ma Karim Djazir, agente dell'attaccante franco-algerino, smonta questa ipotesi: «il mio assistito rimane a Madrid, non c'è nulla con il Milan e non ho altro da dire».

Amir Ruznic, agente di Josip ILICIC, chiarisce la situazione del suo assistito: «è ancora un calciatore del Palermo, ma la trattativa con la Fiorentina è stata avviata. Nel giro di due giorni dovrebbe firmare con la società viola, siamo ai dettagli. Zamparini a è un uomo di parola, quindi mi fido di lui».

Il Catania ha formalizzato l'acquisto dell'argentino Fabian MONZON, laterale sinistro che prenderà il posto dello svincolato Marchese. Nel 2008, con la sua nazionale, ha conquistato l'oro del calcio alle Olimpiadi di Pechino. Colpo del Parma: dal Rijeka è stato prelevato Antonio LUKANOVIC, attaccante classe 15enne alto 1,88 cm che in patria è già stato ribattezzato 'il nuovo Ibrahimovic'.