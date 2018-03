Virtus Lanciano. Mercato: l'obbiettivo è riconfermare il blocco dell'anno scorso

LANCIANO. Nella giornata di ieri i dirigenti della Virtus Lanciano hanno trovato l'accordo con il Brescia per il ritorno di Fabrizio Paghera in rossonero. Il giovane centrocampista classe 1991 arriva con la formula della comproprietà.

Per il resto la Virtus Lanciano resta vigile sul mercato in attesa di buone notizie anche su Minotti e Falcinelli. L'obbiettivo del sodalizio frentano è quello di confermare gran parte del blocco che l'anno scorso sul campo ha conquistato una salvezza tanto storica quanto meritata. Nei prossimi giorni sono previsti altri colloqui con le società proprietarie dei cartellini del giocatore, nella speranza che soprattutto il Sassuolo accetti la nuova proposta di prestito avanzata dal Lanciano per Falcinelli. Minotti e Paghera inoltre, rispettivamente di proprietà dell'Atalanta e del Brescia, sarebbero inoltre ben disposti a disputare un altro campionato in Abruzzo.

Contatti sempre più fitti con la Juventus inoltre per il prestito di almeno 2-3 elementi interessanti del vivaio bianconero. Il neo tecnico frentano Marco Baroni ha già individuato alcuni tasselli importanti e la Juventus, almeno stando ai rumors, sarebbe ben disposta a far crescere alcuni dei suoi migliori prospetti in Serie B. D'altronde Nicola Leali, giovane portiere proprio dei bianconeri, l'anno scorso in prestito alla Virtus Lanciano ha disputato un campionato eccellente destando l'attenzione di diversi club di categoria superiore.

Per la sostituzione del portierino dell'Under 21, si continua a seguire con grande attenzione la pista Kovacsik della Reggina.

Si è chiusa dopo diverse settimane anche la telenovela Carmine Gautieri, con l'ex tecnico della Virtus Lanciano che nonostante le tante smentite di rito ha raggiunto un accordo nelle ultime ore col Bari. Gautieri, vicinissimo alle panchine tra le tante di Chievo Verona, Lecce e Spezia, ha corso il rischio concreto di rimanere senza squadra prima dell'interessamento del Bari. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione ufficiale.

Già da qualche giorno infine Salvatore Alfieri è il nuovo allenatore della Primavera della Virtus Lanciano dopo che mister Pasquale Logarzo aveva raggiunto nei giorni scorsi un accordo col Real Metapontino (Serie D).

Andrea Sacchini