Delfino Pescara. Parte oggi a Rivisondoli il raduno del Pescara. Mercato: ecco Cutolo

PESCARA. Parte ufficialmente oggi la stagione 2013/2014 del Pescara, alla disperata caccia del pronto riscatto dopo il disastroso ultimo campionato scorso terminato con una mesta ed immediata retrocessione in Serie B. La squadra si riunirà stamattina all'Hotel Dragonara prima di partire dopo pranzo per il ritiro estivo di Rivisondoli (Aq). Nel pomeriggio primo allenamento agli ordini del neo-tecnico Pasquale Marino, che terrà invece in mattinata la prima conferenza stampa stagionale. Intorno le 11,30 è anche prevista la presentazione dei nuovi acquisti del Delfino.



Per il momento la società ha convocato ben 36 giocatori: Abbruscato, Balzano, Bianchi Arce, Bjarnason, Bocchetti, Brugman, Capuano, Cascione, Chiaretti, Cosic, Di Francesco, Fornito, Frascatore, Jonathas, Kabashi, Maniero, Nielsen, Padovan, Pelizzoli, Perrotta, Pigliacelli, Piscitella, Politano, Ragni, Ragusa, Rizzo, Rossi, Savellone, Schiavi, Sforzini, Soddimo, Terlizzi, Viviani, Vukusic, Zauri, Zuparic. Assenti Chiaretti in Brasile per un operazione chirurgica e Terlizzi per ragioni familiari. Il 31 luglio amichevole di prestigio allo stadio Adriatico contro il Monaco di Claudio Ranieri. Test di valore internazionale che precederà il torneo Colombino in Spagna con Recreativo Huelva e Levante il 7 ed 8 agosto.



Con una rosa decisamente troppo ampia è chiaro che al momento, prima di pensare ai colpi in entrata, sarà essenziale per il Ds Giorgio Repetto operare soprattutto in uscita per sfoltire l'organico. Nelle prossime settimane andranno trovati acquirenti per Abbruscato, che chiede una cospicua buonuscita per lasciare Pescara, Capuano, Cascione, Jonathas, Ragni, Soddimo, Terlizzi e Vukusic. Fuori dal progetto tecnico anche Bianchi Arce e Chiaretti, che al momento non hanno nessuna richiesta.

Manca invece solo l'annuncio per l'ingaggio di Aniello Cutolo. Al Padova dovrebbe andare una cifra vicina ai 100mila euro e l'intero cartellino di Danilo Soddimo. L'attaccante firmerà invece un contratto con scadenza giugno 2016. Nessuna novità invece per quanto riguarda Mirko Valdifiori dell'Empoli. Il difensore della Primavera Mbodj intanto verrà ceduto al Lugano in Svizzera.

Andrea Sacchini