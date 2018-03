Team Abruzzo, il ritiro precampionato per i calciatori disoccupati

CITTA’ SANT’ANGELO. Tra il 22 luglio ed il 13 agosto la neonata associazione sportiva dilettantistica “Centro Studi e Ricerche Sport Academy”, affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale propone il progetto Team Abruzzo di calcio.

Ai calciatori senza tesseramento (professionisti e dilettanti) viene offerta l’occasione di svolgere il ritiro-precampionato e le amichevoli in vista della stagione agonistica 2013/2014.

L’iniziativa, a cui sarà affiancato anche un percorso di recupero funzionale postinfortunio, è finalizzata a valorizzare e promuovere le risorse sportive presenti sul territorio nel chiaro intento di consentire a calciatori in cerca di una squadra di avere adeguata preparazione e, attraverso le amichevoli che saranno disputate nel corso del periodo di ritiro, una “visibilità” presso società ed addetti ai lavori.

Il progetto, riservato ai calciatori nati entro e non oltre l’anno 1996, per quanto aperto alla partecipazione di tutti, prevede una serie di titoli preferenziali volti a favorire la partecipazione di calciatori di chiara matrice “abruzzese” per nascita, residenza,interessi di studio e lavoro oppure per precedenti tesseramenti con club della nostra regione.

Le attività, salvo esigenze di localizzazioni in altre zone della regione, saranno svolte tutte presso il Centro Sportivo “Poggio degli Ulivi”. Saranno create compagini a numero chiuso, con rose di non oltre 33 elementi ciascuna nel rispetto dell’equilibrio tra i vari ruoli (6 portieri, 9 difensori, 9 centrocampisti e 9 attaccanti), guidati da tecnici abilitati.

Proprio per queste caratteristiche, nell’accettazione delle domande e nelle successive “convocazioni” per il ritiro, sarà data assoluta priorità al rispetto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni.

L’Asd Centro Studi e Ricerche Sport Academy ha affidato il coordinamento e lo sviluppo del progetto a Giuseppe Tambone mentre Luca Di Pasquale ne sarà il Responsabile tecnico-organizzativo. La preparazione atletica sarà svolta in base al protocollo stilato dal professor Maurizio Di Silvestro, preparatore atletico abilitato Figc e docente Csen, responsabile e coordinatore del percorso di recupero funzionale e rieducazione. Le informazioni ed il form per l’iscrizione sono disponibili sul sito teamabruzzo.org.