Abruzzo. Roccaraso capitale italiana del pattinaggio artistico a rotelle

ROCCARASO. Sono iniziati e continueranno fino al 28 luglio, presso il Palaghiaccio “G. Bolino” di Roccaraso, i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle 2013.

Categorie in gara: Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores, Solo Dance Nazionale e Internazionale. Un grande evento che Roccaraso ospita ormai da molti anni e che l’ha consacrata capitale italiana del pattinaggio artistico a rotelle.

L' evento sportivo è stato organizzato dall'Accademia di Pattinaggio di Pescara in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Roccaraso e la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

«Roccaraso si riconferma - spiega Alessandro Amicone, vice sindaco di Roccaraso con delega al Turismo e Sport – città d'eccellenza per le discipline sportive a livello nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di poter ospitare il campionato italiano di pattinaggio artistico con una grande adesione di atleti e di appassionati: 2500 partecipanti con una presenza giornaliera di 700 persone provenienti da tutta Italia (in particolare Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Puglia e Toscana). Un segnale di grande vitalità che dimostra che i nostri impianti sportivi sono all'avanguardia e soddisfano le richieste degli sportivi più esigenti».

«Nonostante il forte momento di crisi - aggiunge Amicone – abbiamo investito molte risorse in questo evento, perché riteniamo che il sistema turistico e alberghiero debba essere sostenuto con la realizzazione di grandi eventi come questo del pattinaggio. Ciò a dimostrazione che l’Imposta di soggiorno è a favore della nostra città che ha bisogno di risorse per rendere sempre più appetibili le nostre offerte e le nostre strutture comunali».

«Ma il nostro impegno per lo sport - conclude Amicone - non si esaurisce a luglio, e dal 28 al 31 agosto infatti si terrà sempre a Roccaraso lo stage internazionale di pattinaggio artistico con la presenza di 1000 atleti e altrettanti tecnici provenienti da diverse nazioni europee, come la Spagna e la Germania».