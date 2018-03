Delfino Pescara. Mercato attivo: Repetto a caccia di un esterno

PESCARA. Dopo le difficili trattative con Empoli e Catania rispettivamente per Valdifiori e Catellani, entrambi molto lontani dal biancazzurro, il Ds Giorgio Repetto continua a scandagliare il mercato a caccia di un centrocampista di grandi qualità nella costruzione del gioco e di un esterno offensivo. Negli ultimi giorni è tornato in auge il nome di Giuseppe Sculli, protagonista di un finale di stagione tutt'altro che esaltante in riva all'Adriatico da gennaio a giugno. Il laziale avrebbe dato già il suo assenso e si attende solo l'accordo tra i 2 club. Nella trattativa potrebbe entrare Capuano, che ha già fatto sapere negli scorsi giorni di voler assolutamente cambiare aria per ragioni personali.

Per la difesa invece si valuta Diego Polenta, centrale classe 1991, del Genoa.

Qualcosa si muove anche per quanto riguarda il mercato in uscita, dopo la cessione ormai ufficiale di Quintero al Porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Soldi freschi che rappresentano una grande boccata d'ossigeno per le casse del sodalizio adriatico. Restano da piazzare i vari esuberi: Bianchi Arce, Terlizzi, Romagnoli, Abbruscato, Chiaretti, Vukusic e Soddimo su tutti. Cascione intanto potrebbe finire al Padova nell'ambito dell'affare Cutolo, che entro pochi giorni potrebbe essere annunciato.

Con l'attenzione rivolta quasi interamente al mercato, è intanto iniziata ufficialmente oggi la campagna abbonamenti del Pescara. Fino al 20 luglio prelazione per i vecchi abbonati. Dal 21 corrente mese spazio a tutti gli altri sportivi. Prosegue anche la sottoscrizione dei mille abbonamenti per i disoccupati. Restano da assegnare ancora altri posti in Curva Sud.

Andrea Sacchini