Lega Pro. Per il Chieti nessuna novità societaria. L'Aquila: insediato il nuovo cda

L'AQUILA. In casa L'Aquila esauriti i festeggiamenti per la promozione in Prima Divisione è tempo di pensare già alla prossima stagione. Il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola, confermatissimo dopo la splendida vittoria in finale play-off col Teramo, sta già scandagliando il mercato a caccia di elementi validi capaci di far fare un salto di qualità importante all'attuale organico. Nel mirino soprattutto il teatino Del Pinto. Nel mentre però il club ha diramato la composizione del nuovo organigramma societario. Corrado Chiodi resta presidente ed Elio Gizzi amministratore unico e Direttore Generale. Ancora vacante la panchina, con il tecnico della Promozione Giovanni Pagliari che al 99% firmerà il prolungamento del contratto. Da limare alcuni dettagli legati ad eventuali bonus e durata dell'accordo.

Nulla di buono invece in casa Chieti, con la trattativa per la cessione di parte del pacchetto azionario a Damiano Genovese che è definitivamente naufragata negli ultimi giorni. Il patron Walter Bellia ha atteso invano a lungo un contatto con l'imprenditore campano, che per oscure ragioni si è reso irreperibile ad ogni tentativo della dirigenza neroverde. Bellia ad ogni modo ha garantito l'iscrizione del club che partirà per il prossimo campionato con l'obbiettivo di evitare la retrocessione in Serie D, prevista per le ultime 6 di ogni girone di Seconda Divisione. Play-out invece per le squadre classificate dal nono al 12esimo posto.

La prima tappa importante verso la nuova Seconda Divisione sarà lunedì 1 luglio 2013, data ultima ed improrogabile di presentazione della domanda di iscrizione al campionato, accompagnata dalla relativa polizza fideiussioria.

Andrea Sacchini