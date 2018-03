Delfino Pescara. Repetto protagonista sul mercato: Catellani più vicino. Stop Caserta

PESCARA. In attesa di sviluppi dopo il nuovo terremoto che ha coinvolto il pallone nostrano, in casa biancazzurra si guarda al mercato tra timori e speranze. Il Delfino infatti non ha abbandonato del tutto la pista che porta ad Aniello Cutolo nonostante il concreto interessamento del Palermo, pronto ad offrire un ricco triennale al giocatore e ad accontentare in tutto e per tutto le richieste del Padova. Repetto nelle prossime ore cercherà di giocare al meglio le ultime carte, confidando nella volontà del giocatore di vestire biancazzurro piuttosto che rosanero. Il Pescara sembra al momento in vantaggio, ma prima di ogni valutazione bisognerà attendere il nuovo assetto societario del Padova, in procinto di cambiare presidente.



Sempre più vicino poi l'ingaggio di Andrea Catellani, punta veloce esterna del Catania, sulla base del prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino.

Un passo indietro deciso invece ha subito la trattativa per portare Fabio Caserta in riva all'Adriatico. Nel pomeriggio di ieri l'accordo su base annuale era dato per scontato, ma in serata il calciatore ha fatto sapere di voler rimanere almeno un'altra stagione nelle fila della Juve Stabia. Gialloneri che rappresentano al momento la priorità per Caserta, che a Pescara verrebbe a colmare l'eventuale buco in rosa lasciato da Emmanuel Cascione, sempre più intenzionato a cambiare aria.



Il gioiellino della Primavera del Napoli Giuseppe Fornito intanto, che piace tantissimo al responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto, è entrato nel mirino del Modena. A tal proposito il Ds dei partenopei Bigon ha dichiarato che al momento i canarini sono in vantaggio per la corsa al promettente centrocampista, che tra le tante interessa anche al Pescara del neo tecnico Pasquale Marino.

Ieri infine secondo giorno per la sottoscrizione degli allenamenti per i disoccupati. Dopo il flop della prima giornata (non per colpa del Delfino, ndr) nella giornata di ieri sono state sottoscritte meno 80 tessere gratuite per la Curva Sud. Disponibili ancora 792 abbonamenti da assegnare.

Andrea Sacchini