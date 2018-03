Teramo Calcio. Vincenzo Vivarini è il nuovo tecnico. Domani presentazione alla stampa

TERAMO. Vincenzo Vivarini è il nuovo tecnico del Teramo e succede a Roberto Cappellacci, che nei giorni scorsi aveva trovato l'accordo col club per la risoluzione consensuale del contratto. Il mister di Ari, classe 1966, ha mosso i primi passi da allenatore (in seconda, ndr) con il Giulianova e poi con il Pescara in coppia con De Rosa nella disastrosa stagione dei biancazzurri culminata con la retrocessione in Serie C. Da marzo 2008 ha contribuito al raggiungimento del 13esimo posto finale del Luco Canistro in Serie D. L'anno seguente settimo posto con l'Angolana. Nel 2009/2010 la prima grande gioia da allenatore per Vincenzo Vivarini, che vinse il campionato di Serie D alla guida del Chieti. L'anno dopo con i neroverdi sesto posto in Serie C2 e play-off sfiorati di un soffio. Nell'ultimo biennio Vivarini in Seconda Divisione ha guidato l'Aprilia fino ai play-off nel torneo 2011/2012, prima dell'esonero nel febbraio 2013 a seguito di alcuni risultati deludenti.

Il neo tecnico del Teramo, che ha firmato un contratto annuale con opzione per l'anno successivo a vantaggio del sodalizio biancorosso, verrà presentato alla stampa domani pomeriggio alle ore 15,00 nella sala stampa dello stadio di Piano d'Accio.

In una nota diffusa alle agenzie di stampa nel pomeriggio di ieri intanto, Roberto Cappellacci ha voluto salutare e ringraziare la città di Teramo per 2 anni ricchi di successo con la promozione in Seconda Divisione nel primo anno e la partecipazione ai play-off nel torneo appena concluso nell'ex C2.

Infine il club nei prossimi giorni formalizzerà l'iscrizione al prossimo campionato ed eventualmente la domanda di ripescaggio in Prima Divisione qualora se ne presentasse l'occasione.

Andrea Sacchini