Amatori Pescara Basket. Tony Trullo non è più l'allenatore dei biancorossi

PESCARA. L'Amatori Pescara comunica di aver raggiunto l'accordo con coach Tony Trullo per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla società biancorossa. La dirigenza pescarese ringrazia il tecnico per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi passati alla guida di Pescara e, soprattutto, per i risultati ottenuti, perfettamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Il quinto posto in classifica nel girone C di DNB ed il raggiungimento dei playoff resteranno comunque nella storia recente dell'Amatori. “Siamo molto grati a Tony per quanto ci ha dato in quest'anno di lavoro e per la sua grande professionalità – ha dichiarato il presidente Luca D'Onofrio – abbiamo avuto il privilegio di lavorare con un grande conoscitore di basket il cui operato ha dato valore aggiunto a tutta la nostra organizzazione. Purtroppo però non c'erano le premesse per continuare fattivamente la collaborazione: la contrazione del budget a disposizione per la costruzione della squadra che affronterà la stagione 2013-14 difficilmente ci permetterà di lottare per le posizioni di vertice come programmato l'anno scorso e come concordato in fase di sottoscrizione del contratto”.

“Auguriamo al coach un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro – ha concluso il massimo dirigente pescarese –sono sicuro che ben presto lo ritroveremo su una panchina ambiziosa per una nuova avventura”. “Il mio primo ringraziamento – ha commentato coach Trullo - va alla società Pallacanestro Amatori Pescara ed in particolar modo al presidente Luca D'Onofrio,ai vice presidenti Carlo Di Fabio e Fabrizio Toro,e a tutti gli altri dirigenti che mi sono stati particolarmente vicini. Un sentito grazie all'ex team manager Sergio De Santis. Grande riconoscenza a tutto lo Staff Tecnico, dal vice allenatore Andrea Spinetti, agli assistenti Fabio Liberatori e Memo Patricelli, al preparatore atletico Mario Bernardi,all'equipe medica con a capo il Dott.Colarossi, ed al fisioterapista Max Bossone, per avermi supportato e sopportato in questa bella e proficua stagione. La mia più grande gratitudine va a tutti i giocatori, che mi hanno seguito con grande abnegazione e che con il loro lavoro quotidiano, hanno permesso un costante miglioramento individuale e di squadra ed il raggiungimento di ottimi risultati. Per ultimo,ma non ultimi, un abbraccio virtuale a tutti i tifosi che ci hanno seguito durante l'anno e sostenuto in questa positiva esperienza, con la promessa che seguirò con particolare attenzione e calore i prossimi campionati della Pallacanestro Amatori Pescara".