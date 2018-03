Chieti Calcio. Bellia iscriverà la squadra al campionato

CHIETI. Futuro pieno di incognite per il Chieti Calcio che però nel weekend ha ricevuto la prima positiva notizia in vista del prossimo campionato. Mentre prosegue la trattativa per la cessione del club, anche in caso di esito negativo della stessa il patron Walter Bellia ha fatto sapere che garantirà comunque l'iscrizione del sodalizio neroverde al prossimo campionato di Seconda Divisione. Le buone notizie per il Chieti però finiscono qui perché lo stesso presidente neroverde ha ribadito la ferma volontà di passare la mano a fronte di spese divenute sempre più insostenibili per il gruppo guidato da Bellia e Costa. Se non dovessero esserci novità societarie degne di rilievo, i teatini partiranno l'anno prossimo con programmi tutt'altro che ambiziosi, come ha confermato proprio Walter Bellia: «se la situazione resta questa garantiremo l'iscrizione al campionato ma faremo un torneo con il solo obbiettivo di salvarci. La famiglia Bellia non è più in grado di andare avanti da sola. Fin'ora ho sentito parecchie chiacchiere ma non ho ancora visto fatti concreti».

La trattativa con il gruppo guidato dall'imprenditore campano Damiano Genovese è ormai giunta al punto di non ritorno, con la stessa che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Bellia sarebbe disposto a cedere la maggioranza delle quote del club. In attesa di novità, col budget mercato diverso a seconda delle ambizioni della vecchia e nuova società, è del tutto superfluo pensare al nuovo allenatore ed al calciomercato estivo. Al momento le priorità sono quelle di garantire infatti l'iscrizione al prossimo campionato e di chiudere positivamente la trattativa per la cessione di tutto o parte del club all'imprenditore Damiano Genovese.

Andrea Sacchini