Delfino Pescara. Il Ds Repetto lavora ad altri colpi: Cutolo e Caserta nel mirino

PESCARA. Dopo gli arrivi dal Parma di Rossi, Pigliacelli e Schiavi e dalla Roma di Frascatore, Piscitella e Politano, nei prossimi giorni il Delfino chiuderà un'altra doppia trattativa in entrata con la Juventus. Dai bianconeri infatti giungeranno l'esterno sinistro Elvis Kabashi, nazionale albanese classe 1994 e Stefano Padovan, in compartecipazione con l'Empoli, promettentissimo attaccante autore di 16 reti in altrettanti incontri nell'ultimo campionato Primavera. I 2 giocatori sono già stati visionati e giudicati positivamente dal responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto, che nelle prossime ore chiuderà con la Juventus per un prestito con probabile diritto di riscatto.

Cutolo, che piace tantissimo a Repetto ed al neo allenatore Marino, è attentamente monitorato anche dal Livorno e dal Palermo. In questo caso, incassato già l'ok del calciatore, ci sarà da trovare l'accordo con il Padova.

Per Caserta invece da giorni è stato raggiunto l'accordo di massima, col calciatore che sarà ufficialmente biancazzurro dopo il 30 giugno, data di scadenza dell'attuale contratto che lega il centrocampista alla Juve Stabia.

Per quanto riguarda le dismissioni, pare scontato l'addio di Cascione, che nell'incontro col patron Sebastiani nel weekend ha confermato la ferma intenzione di cambiare aria. Il mediano biancazzurro, protagonista con Zeman della migliore stagione della sua carriera, ha un contratto con il Delfino fino a giugno 2015. Abbruscato è inseguito da diversi club di Prima Divisione. Destinato all'addio anche Terlizzi, che rientrato dal prestito a Siena farà sicuramente le valigie per una formazione di Serie A o B.

Andrea Sacchini