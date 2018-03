Basket. Da oggi a Mosciano Sant'Angelo le nazionali di Italia, Georgia, Germania e Russia

MOSCIANO SANT'ANGELO. Oggi – dopo gli 8 giorni di basket al femminile culminati con l’assegnazione dello Scudetto Under 17 – Mosciano Sant’Angelo torna capitale abruzzese (e non solo) del basket per ospitare il Torneo Internazionale “Città di Mosciano Sant’Angelo”, che vedrà la partecipazione delle Nazionali Under 20 Maschili di Italia, Georgia, Germania, Russia.

La manifestazione vede ancora l’organizzazione dell’Olimpia Mosciano del Presidente Marco Aureli, supportata dall’indispensabile aiuto del Comune di Mosciano Sant’Angelo, della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio di Teramo, del BIM – Consorzio dei Comuni del Vomano e Tordino e della Provincia di Teramo e di altrettanto preziosi sponsor privati.



Si tratta di un torneo di rilevanza internazionale molto importante, visto che le 4 squadre partecipanti sono in preparazione per il Campionato Europeo Under 20 che si svolgerà a Tallin, in Estonia, dal 9 al 21 luglio 2013, al quale parteciperanno 20 rappresentative nazionali. L’Italia è nel Gruppo D, insieme a Repubblica Ceca, Slovenia, Francia e i padroni di casa dell’Estonia. La Russia è nel Gruppo C, con Bulgaria, Lettonia, Spagna e Israele. Georgia e Germania sono insieme nel Gruppo A, con Grecia, Lituania e Serbia e sarà proprio Germania-Georgia ad aprire le gare del gruppo il prossimo 9 luglio 2013, mentre – nello stesso giorno – la Russia incontrerà la Spagna e l’Italia la Francia.



Dunque un evento internazionale che precede una kermesse continentale, che è stato possibile portare a Mosciano Sant’Angelo grazie all’ottimo lavoro finora messo in campo dal Comitato Organizzatore, attivo anche negli scorsi anni con manifestazioni di rilevanza nazionale nel campo della pallacanestro (ricordiamo il lavoro fatto con gli arbitri nel 2012).

Tutte le gare si svolgeranno al Palasport di Mosciano Sant’Angelo. Per facilitare i tifosi degli Azzurri di coach Pino Sacripanti, l’Italia giocherà sempre la seconda gara (alle ore 20). L’ingresso a tutte le partite è gratuito.

IL CALENDARIO DELLE GARE

Venerdì 21 giugno 2013 – Ore 18 – RUSSIA-GERMANIA

Venerdì 21 giugno 2013 – Ore 20 – ITALIA-GEORGIA

Sabato 22 giugno 2013 – Ore 18 – GERMANIA-GEORGIA

Sabato 22 giugno 2013 – Ore 20 – ITALIA-RUSSIA

Domenica 23 giugno 2013 – Ore 18 – RUSSIA-GEORGIA

Domenica 22 giugno 2013 – Ore 20 – ITALIA-GERMANIA