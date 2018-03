Delfino Pescara. Comproprietà: via Caprari. In arrivo Maniero, Viviani e Politano

PESCARA. Giornata febbrile quella di ieri per il Ds Giorgio Repetto che ha lavorato sul mercato in entrata, in uscita e soprattutto sulle comproprietà prima del termine ultime delle ore 19,00 di stasera. Torna in biancazzurro Riccardo Maniero, riscattato interamente dalla Juventus in cambio del giovane Luca Del Papa. L'attaccante napoletano, l'anno scorso 2 reti in 18 presenze in Serie B in prestito alla Ternana, è il secondo rinforzo della sessione estiva del Delfino, che da qui a poche ore cercherà di chiudere col Padova e con l'Empoli per i cartellini di Cutolo e Valdifiori, entrambi molto graditi al neo tecnico Pasquale Marino. Con l'Empoli è già stato raggiunto un accordo di massima sulla base di un trasferimento a titolo definito. Resta da trovare l'accordo con il calciatore, ritenuto dall'entourage biancazzurro una mera formalità.

Repetto cercherà fino all'ultimo di trovare un accordo con la Roma per Gianluca Caprari, con l'obbiettivo di non arrivare alle buste. Il club adriatico per la cessione del giovane attaccante chiede ai giallorossi la metà dei cartellini dell'esterno Matteo Politano e del centrocampista Gianluca Viviani. Viviani, prospetto di grandissime qualità, l'anno scorso ha disputato un campionato sotto le aspettative a Padova complici anche una lunga e fastidiosa serie di infortuni. Politano invece a Perugia, in Prima Divisione, ha realizzato 8 reti in 28 gettoni di presenza.

Si va verso il rinnovo della comproprietà col Genoa per l'esterno offensivo Antonino Ragusa, la passata stagione in prestito a Terni, che giocherà il prossimo campionato con la maglia del Pescara.

Nella notte tra martedì e mercoledì poi Parma e Pescara si sono accordate per il passaggio di Brosco, in comproprietà, al sodalizio ducale. In cambio del difensore approdano in biancazzurro Andrea Rossi e Mirko Pigliacelli. Anche il difensore Schiavi giocherà in prestito secco per una stagione in riva all'Adriatico.

Rinnovate infine le compartecipazioni col Vicenza dei giovani Andrea Cappa, Francesco Caratelli e Filippo Di Pentima.

Andrea Sacchini