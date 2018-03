Virtus Lanciano. Presentata la campagna abbonamenti. Mercato: nel mirino Keita

LANCIANO. Giornata importante quella di ieri per la Virtus Lanciano, che a Fossacesia ha presentato la nuova campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie B. Presenti la presidente Valentina Maio, il Dg Camillo D'Alessandro ed il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che hanno illustrato costi, iniziative ed agevolazioni per i tifosi rossoneri che vorranno seguire al Biondi i propri beniamini.

Sconti sostanziosi dal 26 giugno al 20 luglio e la presenza del Family Pack per le famiglie che vorranno sottoscrivere le tessere di abbonamento.

Per i vecchi abbonati i prezzi vanno dai 110 e 150 euro di Curva Sud e Distinti ai 200 e 265 rispettivamente di Tribuna Laterale Scoperta e Tribuna Laterale Coperta.

Per i nuovi abbonati 140 e 200 euro di Curva Sud e Distinti e 250 e 350 rispettivamente di Tribuna Laterale Scoperta e Tribuna Laterale Coperta.

Riduzioni sostanziose per donne, under 18 ed over 65.



Per quanto riguarda il tecnico, la volata sembra essersi ristretta a Marco Baroni, Giovanni Stroppa ed alla new entry Massimo Oddo.

Con un occhio rivolto alla scelta del nuovo allenatore, il Ds Luca Leone sta muovendo anche i primi importanti passi in chiave mercato. Sarebbe stato chiesto alla Lazio il prestito secco per una stagione dei giovani Danilo Cataldi e Diao Keita, entrambi 18enni. Il secondo in particolare, attaccante ex della cantera del Barcellona, è stato riconosciuto come uno dei migliori talenti dell'ultimo campionato Primavera. Sempre viva la pista che porta a Manuel Giandonato, di proprietà della Juventus.

Nel frattempo non è più scontato l'accordo tra Carmine Gautieri e lo Spezia. Nelle ultime ore le parti si sarebbero allontanate, con il Bari che ha chiesto informazioni sull'ex tecnico della Virtus Lanciano.

Andrea Sacchini