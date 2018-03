Lega Pro. Chieti e Teramo tra novità societarie e scelta del nuovo tecnico

CHIETI. Procede senza particolari intoppi la trattativa tra il gruppo campano di imprenditori guidato da Damiano Genovese ed il presidente Walter Bellia per la cessione del Chieti calcio. Genovese, che con ogni probabilità non sarà solo in questa avventura in Abruzzo, dovrebbe sottoscrivere a breve una quota azionaria di poco superiore al 50%. Il restante pacchetto azionario resterebbe nelle mani dell'attuale presidente Walter Bellia e del suo vice Walter Cosa. Novità importanti sono attese nel fine settimana, con l'accordo che potrebbe essere finalmente messo nero su bianco. Non si potrà attendere oltre anche perché le scadenze per l'iscrizione al prossimo campionato sono impellenti ed il club neroverde non può rischiare nulla, neanche eventuali punti di penalizzazione. Sistemate le vicende societarie si potrà pensare a mercato e soprattutto al nuovo allenatore dopo l'addio a fine play-off di mister Tiziano De Patre. Al momento il favorito numero uno è l'ex Silvio Paolucci, che si è detto disposto a tornare sulla panchina del Chieti.



In casa Teramo invece, dopo che il caso sulle dimissioni del patron Campitelli è rientrato nelle settimane scorse, la priorità è quella di risolvere la grana allenatore. Negli ultimi giorni un acceso faccia a faccia tra il presidente e l'attuale mister Roberto Cappellacci si è risolto con un nulla di fatto e con le possibilità di divorzio aumentate notevolmente. Sul tecnico del Teramo ci sono diversi sodalizi di Prima e Seconda Divisione, ma la volontà di Cappellacci sarebbe quella di rimanere sulla panchina del diavolo. Nelle prossime ore l'ennesimo incontro con Luciano Campitelli potrebbe risolvere una volta per tutte la questione. Sembra però molto probabile la rescissione contrattuale visto la scadenza dell'accordo a giugno 2014. Visti i rapporti di collaborazione molto stretti col Pescara, non è escluso che il nuovo allenatore possa essere Christian Bucchi.

Ovviamente solo dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico la società muoverà i primi passi decisi sul mercato.

Marcello Di Giuseppe infine potrebbe rimanere nel ruolo di Direttore Sportivo del club.

Andrea Sacchini