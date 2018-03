Basket. La Magic Basket Chieti seconda alle finali regionali Esordienti

L'AQUILA. Sabato 15 giugno si sono svolte a L’Aquila, nel nuovo e bellissimo impianto PalaAngeli, le finali Regionali Esordienti; per la prima volta i nostri ragazzi preparati e guidati dal coach Febbo hanno raggiunto questo importante traguardo.

La ASD Magic Basket Chieti si è presentata a questo importante appuntamento avendo vinto il proprio girone e gli spareggi provinciali con Lanciano e We’re Ortona chiudendo con 8 vittorie su altrettanti incontri; a L’Aquila erano presenti in rappresentanza delle altre provincia le squadre dell’Amatori Pescara, Il Centro Minibasket L’Aquila e il Minibasket Roseto squadre con grandi tradizioni e vincitrici di importanti e precedenti finali regionali.

A seguito del sorteggio i ragazzi della Magic Basket Chieti hanno dovuto affrontare nella seconda partita della mattina i padroni di casa del L’Aquila, formazione tra le favorite per la vittoria finale e l’avvio di partita sembrava confermare questa supremazia.

I nostri ragazzi subiscono un parziale che li vede soccombere 35 a 10 ma un cartello sugli spalti, portato dai tifosi chietini recita “MAGICHE SCHIERE MAI DOMI” ed è proprio così, piano piano i i teatini si riprendono iniziano a giocare e con 2 parziali negli ultimi 2 quarti di 25 a 11 vincono la partita e conquistano la finale, al termine il punteggio è 70 a 66 per i Magici ragazzi di Chieti.

In finale i ragazzi della Magic Basket Chieti hanno incontrato Roseto che nella prima semifinale aveva battuto l’Amatori Pescara; purtroppo i ragazzi hanno sofferto le 2 partite in un giorno e non sono riusciti a esprimersi agli stessi livelli subendo soprattutto nel secondo e quarto tempo; il Roseto diventa così campione regionale esordienti.



“Il secondo posto conquistato dai nostri ragazzi è comunque una grande soddisfazione per la società e il coach Febbo che mese dopo mese, allenamento dopo allenamento ha plasmato un gruppo che ha mostrato miglioramenti e soprattutto una grande voglia di stare insieme ed allenarsi con impegno e continuità.

I giovani sono il nostro primo obiettivo, ricordo che gli esordienti sono ragazzi/e nati/e nel 2001-2002 e raggiungere questo traguardo è una ottima base di partenza per continuare a crescere e per assicurarsi un buon futuro; senza dimenticare che anche gli Aquilotti ragazzi/e nati/e nel 2002-2003 hanno chiuso il loro campionato senza sconfitte; le basi sono state create ora dobbiamo e speriamo di poter completare questi gruppi con altri ragazzi, provenienti anche da altre realtà, per costruire e poter lavoro su gruppi che diano loro la possibilità di migliorarsi ancora.” (Enzo Milillo Presidente Magic Basket Chieti).

Gli atleti Magic impegnati nella Finale Regionale sono stati: Secondino Pietro, Secondino Riccardo, D’Amico Daniele, Velez Jesuma, Del Rosario Lorenzo, Ricciardi Jacopo, Di Federico Lorenzo, Ursi Edoardo, Madonna Fabiola, Cascini Ottavia, Rospo Antonio, Rospo Alyssa, Viani Pietro e Di Sabatino Mattia. Allenatore Febbo Fabio, Dirigente Rospo Roberto.