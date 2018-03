Da venerdì Italia, Russia, Georgia e Germania Under 20 si sfidano a Mosciano

MOSCIANO SANT'ANGELO. L’Olimpia Mosciano di Marco Aureli non ha neanche il tempo di godersi gli unanimi complimenti per l’organizzazione e la gestione delle Finali Nazionali Under 17 di Basket Femminile, che è già tempo di ricominciare con il grande basket a Mosciano Sant’Angelo (TE).

Infatti, dopo gli 8 giorni di festa del basket femminile culminati con l’assegnazione dello Scudettino alla Fortitudo Rosa Bologna, sulle colline teramane si è già tutti al lavoro per il Torneo Internazionale di Basket “Città di Mosciano Sant’Angelo”, con le Nazionali Under 20 di Italia, Georgia, Germania e Russia, che si svolgerà al Palasport di Mosciano Sant’Angelo, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 Giugno 2013.

Un’altra grande festa del basket, resa possibile grazie all’impegno del Comune di Mosciano Sant’Angelo, della Regione Abruzzo e dei tanti sponsor privati, oltre che – ovviamente – delle donne e degli uomini che compongono l’attivissima polisportiva Olimpia Mosciano capitanata da Marco Aureli.

Il torneo vedrà impegnati gli Azzurri di coach Pino Sacripanti, in preparazione del Campionato Europeo Under 20 che si svolgerà in Estonia, dal 9 al 21 luglio 2013. Dunque una tappa di avvicinamento fondamentale per l’Italia Under 20, che nell’Europeo 2011 vinse la Medaglia d’Argento alle spalle dei padroni di casa della Spagna, con la squadra iberica sospinta dal formidabile Nikola Mirotic, MVP del torneo a 27 punti di media.

Ma prima di entrare nel vivo del Torneo e quindi seguire le partite – a ingresso gratuito – che vedranno impegnate le 4 Nazionali, la seconda settimana di basket consecutiva di alto livello a Mosciano Sant’Angelo ha un sapido prologo con il PAO che terranno i coach Fabio Corbani e Furio Steffé, assistenti in Nazionale di Pino Sacripanti.

Il PAO si svolgerà martedì 18 giugno 2013 al Palasport di Mosciano Sant’Angelo. Le procedure per gli accrediti dei partecipanti al corso saranno aperte alle ore 20, mentre alle ore 20.30 inizierà il PAO, che dà 2 (due) crediti ai partecipanti.

Dopo il PAO di stasera, largo al torneo, a partire da venerdì 21 giugno 2013.

Le gare sono previste alle ore 18 e alle ore 20. L’Italia giocherà sempre alle ore 20.