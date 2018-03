Pallavolo. Il Città Sant'Angelo Volley Under 13 arriva terzo alle finali regionali

CITTÀ SANT'ANGELO. Terzo posto e grande festa per il Volley Città Sant’Angelo nelle finali regionali Under 13. Un risultato un po’ inaspettato, che ha reso ancor più gustosa la successiva cena di gruppo in un noto ristorante del comune angolano.

Al palazzetto San Gabriele di Vasto il primo match vede il Città Sant’Angelo opposto al Volley Teate. Il sestetto del prof. De Flaviis appare contratto e cede il primo set 25-20 anche in virtù di decisioni arbitrali contestate dalle stesse angolane. Stessa sorte nel secondo set (25-18), con Chiara Aliprandi in difficoltà per un fastidioso dolore alla spalla.

Nella seconda partita contro il Vasto il talento Aliprandi resta precauzionalmente in panchina e il coach De Flaviis lascia spazio alle giocatrici più acerbe, consapevole dell’enorme divario tecnico tra le due compagini. Match senza storia: 25-13 / 25-1.

Nell'ultimo incontro il Volley CSA compie la bella impresa ai danni dell'Antoniana Volley di Carlo Summa (assente per motivi familiari, ndr). Chiara Aliprandi rientra in campo e, supportata da Jessica Colatriano e Nadia Di Zio, contribuisce al 25-16 / 25-20 che fa esplodere i genitori delle giovani atlete. Si chiude dunque con il terzo posto finale l’esperienza nelle finali regionali di categoria (Vasto, Chieti, Città Sant’Angelo e Antoniana, questo il piazzamento).

La rosa del Volley CSA: Aliprandi Chiara, Colatriano Jessica, Di Zio Nadia, Core Claudia, Tusa Camilla, Gricia Ilaria, Lagonigro Alessia, Butti Greta, D'Amico Denise, Sagazio Anastasia, Tontodimamma Gaia.