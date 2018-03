Campionati mondiali pallavolo, gli atleti si preparano a Montesilvano

MONTESILVANO. Montesilvano è pronta ad accogliere l’evento sportivo di preparazione ai campionati mondiali di pallavolo di categoria pre-juniores femminile che si svolgeranno in Thailandia dal 26 luglio al 4 agosto.

Uno stage di preparazione che si terrà dal 15 al 23 giugno nella città adriatica e che vedrà anche la partecipazione delle nazionali italiana e brasiliana di categoria. A presentare l’evento, oggi in conferenza stampa, Enea D’Alonzo, assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Daniele Scorrano, presidente della Commissione Sport, Mauro Orsini, presidente dell’associazione Montesilvano Volley, Mattia Di Gregorio, della Fipav regionale, Enrico Cecamore, team manager nazionale italiana, Fabrizio Iezzi, comitato organizzatore, Fabrizio Falasca, del Pineto Volley.

«Oggi per Montesilvano è un giorno speciale – ha commentato l’assessore D’Alonzo – perché di nuovo si pone ai massimi livelli sportivi con questa manifestazione. Ringrazio quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, tra cui le associazioni sportive di pallavolo DannunzianaPescara e Pineto Volley ed anche Gianni Remigio della palestra Spazio Libero che ha offerto i suoi locali per gli allenamenti delle atlete».

«Ringrazio l’Amministrazione Comunale ed in particolare all’assessore D’Alonzo – ha aggiunto Orsini – per la vicinanza che stanno dimostrando verso la nostra associazione. La nostra è una realtà importante con 500 atleti di cui 300 giovani che rappresentano un investimento per il futuro”. “Porto i saluti del sindaco – ha detto Scorrano – che crede nello sport come mezzo di valorizzazione della nostra Città. Questa manifestazione è stata possibile anche per la capacità di fare rete tra amministrazioni, associazioni sportive nell’ottica di un arricchimento culturale, oltre che sportivo».



L’evento è organizzato dalla pallavolo Fuoriclasse Montesilvano in piena collaborazione con Comitato Provinciale Fipav Pescara, il Comitato Regionale Fipav Abruzzo e le associazioni sportive di pallavolo Dannunziana Pescara e Pineto Volley.

Le amichevoli tra la nazionale italiana e quella brasiliana si terranno nelle seguenti date:

26 giugno alle 19.30 al Palasport Comunale di Pineto; il 27 giugno alle ore 19.30 nel Palasport C. Roma di Montesilvano; il 28 giugno alle ore 19.30 nella Palestra Comunale di Via Elettra 2 a Pescara, il 29 giugno alle ore 19.30 al Palasport C Roma a Montesilvano. Tutte le altre attività si terranno a Montesilvano come da programma allegato.