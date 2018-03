Rugby Experience Summer Camp. Oggi Emanuela Iorio incontra i partecipanti

L'AQUILA. Oggi, giovedì 13 giugno, alle ore 12.00, presso il campo comunale dell’Amiternina (Scoppito), l’assessore allo sport del Comune de L’Aquila, Emanuela Iorio, incontrerà i protagonisti del Rugby Experience Summer Camp: oltre quaranta piccoli rugbisti partecipanti alla seconda edizione del camp condotto da Umberto Casellato, con il prezioso sostegno di allenatori di alcune società aquilane.

Organizzato da Rugby Experience, in collaborazione con L’Aquila Rugby 1936 e il CUS L’Aquila Rugby, il camp, di scena dal 10 al 14 giugno, presso il campo comunale dell’Amiternina, sta vedendo la partecipazione di oltre quaranta bambini da otto a dodici anni. Coordinatore delle attività, per il secondo anno, è Umberto Casellato, allenatore del Rugby Mogliano, neo laureato Campione d’Italia. Il tecnico è coadiuvato da allenatori delle società aquilane.

Le giornate prevedono due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle 11:00. A mezzogiorno la pausa pranzo, con successivo momento di svago/intrattenimento proposto dai ragazzi di Manà Manà. Alle 15:00 si ricomincia con una fase di riattivazione motoria e sessione pomeridiana. Alle 16:30 la doccia e la merenda, per la conclusione della giornata.

Oltre alle attività dedicate ai piccoli rugbisti e grazie alla disponibilità di Umberto Casellato sono stati organizzati degli incontri (presso gli impianti Cus di Centi Colella dalle 19.00 alle 20.30 circa) dedicati agli allenatori sui temi della formazione del giocatore (11/6), allo sviluppo del sistema d’attacco (12/6) e alla video analisi in collaborazione con Francesco Iannucci (video analist della Gran Sasso Rugby) (13/6). Il giorno 13/6 a partire dalle ore 13,30 presso l'impianto sportivo dell'Amiternina Calcio si terrà un incontro con il prof Stefano Pietropaoli sul tema della preparazione fisica di un team. L’accesso per gli allenatori è completamente gratuito, ma i posti sono limitati.