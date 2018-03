Csi. Vanno avanti i campionati in vista delle fasi nazionali di Salsomaggiore Terme

CITTA' DI CASTELLO. Se i campionati professionistici volgono al termine, quelli targati CSI proseguono regolarmente il proprio iter, in vista delle prossime fasi nazionali.

Città di Castello (PG) ha ospitato lo step interregionale degli sport di squadra proprio nel recente fine settimana, accogliendo migliaia di partecipanti e quattro discipline, con l’appendice del calcio prevista per la prossima settimana, dove scenderanno in campo le nostre portacolori Amatori Scerne e Stilottica Rapino.

A primeggiare nella folta rappresentativa abruzzese è stata l’Integra Sport Chieti, unico team capace di vincere la finalissima e di traguardare le nazionali: i teatini hanno superato di misura (4-3), al termine di un acceso incontro, la compagine umbra dell’FSM Sound.

Negativo, invece, è il responso proveniente dal calcio a 7, dove Krombacher e Summer Cup non lasciano il segno come ci si attendeva, fuoriuscendo già nella fase eliminatoria.

L’atto conclusivo umbro-marchigiano vede il successo (5-2) del San Cristoforo sul Ponte d’Assi.

Nella pallacanestro danno battaglia le due partecipanti aprutine: se il Fantasticc lascia anzitempo il percorso, il Teramo a Spicchi sfiora la grande impresa, cedendo solo in finale al Sansepolcro (57-47).

Riserva, infine, poche emozioni per i colori regionali (e per il Vasto Pesca team in particolare), la pallavolo, nelle tre categorie espresse, tutte conclusesi con secchi 2-0.

Il Bastia Volley supera i laziali del San Giorgio (25-20, 25-22) nelle “Allieve”, il Volley 19 prevale sulla corregionale Anguillara (25-14, 25-19) nell’“Open” femminile, mentre l’“Open” misto conosce l’affermazione del Tank Volley sul S.Pio X (25-20, 25-16), in un match dal sapore tutto marchigiano.

Le vincitrici voleranno dal 4 al 7 luglio a Salsomaggiore Terme (PR), per le finali nazionali, prossimo rendez-vous agonistico: i garanti dell’Abruzzo saranno la Nuova Saf Giulianova (calcio a 7 “Over 35”) e, appunto, l’Integra Sport Chieti (calcio a5).