Vela, Campionato mondiale d’altura ad Ancona: partecipano 6 barche di Pescara

ANCONA. Il braccio di mare antistante al porto turistico “Marina Dorica” di Ancona ospiterà dal 24 al 29 giugno 2013 il Campionato mondiale di Vela d’altura.

Presenti le migliori imbarcazioni, oltre cento, provenienti da sette paesi, e i favori del pronostico vanno inevitabilmente a quelle italiane.

Ben sei le barche che difenderanno i colori del Club Nautico Pescara: Lisa, Mayflower, Celeste 2, Vag, Diomedea, e Man. Quest’ultima, di Riccardo Di Bartolomeo, è quella che vanta le migliori performance nelle manifestazioni con i titoli in palio. Ricordiamo un 2° posto a Brindisi (2009), e un 3° a Cres (2011), nelle prove iridate, un primo nell’europeo di Cagliari (2010), e due titoli italiani, a Gaeta (2009) e Livorno (2010), mentre lo scorso anno a Trieste si è dovuto accontentare, si fa per dire, della piazza d’onore.

Di Bartolomeo, come tutti gli altri velisti, è molto preso dalla messa a punto della sua imbarcazione, un Grand Soleil 42 Race, che già si trova nel capoluogo marchigiano dove sabato e domenica prossimi prenderà parte all’ultima tappa dell’Adriatic Trophy.

«Non vi nascondo, tiene a rilevare il velista pescarese, che la mia aspirazione è di aggiungere un titolo mondiale ai già eccellenti risultati conseguiti, anche se il campo dei partenti è sicuramente molto competitivo e quindi con tanti aspiranti al successo. Per l’occasione mi avvarrò di uno staff di giovani velisti provenienti dalle classi olimpiche».

Questi gli equipaggi delle altre barche: VAG (armatore Ivo Petrelli) Marco Bovani, Cristiana Di Luzio, Massimo Lachi, Pierpaolo Petrelli, Alessio Sanfrancesco, Claudio Scelza, Alessandro Vari, Marco Trivellone; CELESTE 2 (Armatori Mario D’Annunzio e Andrea Mori) Giovanni Silveri, Roberto Paolo’Emidio, Stefano Cristini, Serguei Chevstov, Fabio Loro, Riccardo Calabrese, Giancarlo Casuscelli, Luciano Guazzieri, Tiziana Di Giampietro, Annalisa Lucci, Francesco Murillo; LISA (armatore Gianni Di Vincenzo) Ugo Arlini, Nicola Di Vincenzo, Piero Riccetti, Pierpaolo Cirese, Mario Luciani, Giuseppe Massi, Emanuele De Martinis, Luigi Listorti; DIOMEDEA (armatore Alessandro Marroni) Piero Balducci, Gilberto Cingolà, Daniele D’Agostino, Daniele Leonzi, Pasquale Collemaggio, Alessandro Cognigni, Carla Marincovich, Adriano De Ascentiis, Giuliano Montefiore; MAYFLOWER (armatore Fabio Cosentino) Alessandro Giancristofaro, Luca Di Manlio, Andrea Zangirolami, Giacomo Ortenzi, Gaetano Rapino, Giovanni Rigano, Domenico Sassoe.