Delfino Pescara. Zeman ha detto definitivamente no. A breve l'ufficializzazione di Marino

PESCARA. Ieri è andato a vuoto anche l'ultimo tentativo del patron Daniele Sebastiani di riportare Zdenek Zeman sulla panchina del Delfino. Termina dunque definitivamente il tira e molla lungo diverse settimane sul ritorno a Pescara del boemo.

Il no definitivo di Zeman schiude a questo punto le porte a Pasquale Marino, che potrebbe essere ufficializzato già oggi dopo l'ennesimo confronto tra Sebastiani ed il Ds Giorgio Repetto. Marino, che sembra aver vinto la concorrenza di Giampaolo ormai ad un passo dal Brescia, già da giorni ha già raggiunto un accordo di massima con il sodalizio adriatico ed è a caccia del riscatto dopo le ultime deludenti stagioni con Parma e Genoa.

Fuori dai giochi Vincenzo Torrente, che nelle ultime ore è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell'ambiziosa Cremonese, formazione di Prima Divisione.

Domani intanto verrà presentata a stampa e tifosi la campagna abbonamenti per il campionato 2013/2014. Sono previste forti agevolazioni per i vecchi abbonati e sono previste tariffe di vantaggio per le famiglie.

Andrea Sacchini