Chieti calcio. Primi effetti del post play-off. Mister De Patre: «ho dato tutto, vado via»

CHIETI. L'eliminazione nella semifinale play-off promozione, pur se giunta al termine di una buona gara nel complesso, ha già avuto in casa Chieti i primi effetti. Il tecnico Tiziano De Patre infatti nel post partita ha annunciato l'addio alla panchina neroverde, dopo aver ringraziato ad uno ad uno tutti i collaboratori, giocatori e dirigenti del club: «è stata l'ultima partita col Chieti. Ringrazio il patron Bellia per avermi dato fiducia e per avermi scelto. Sono stato benissimo qui e scelta migliore in estate non avrei potuto farla. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano in questa stagione importante. Grazie a questo gruppo fantastico».

«Vado via da Chieti non per problemi» – prosegue De Patre – «ma perché sento di aver dato tutto a questo club».

Sulla gara vinta con L'Aquila, che complice il 2-0 dell'andata al Fattori non ha permesso al Chieti di raggiungere la finale play-off: «il Chieti si è espressa bene dalla prima all'ultima giornata di questo campionato ed anche ai play-off abbiamo detto la nostra senza alcun timore reverenziale. Questa è una squadra troppo diversa rispetto all'Aquila, che è stata costruita con una montagna di soldi».

«Di più era veramente impossibile fare» – chiude De Patre con un filo di commozione – «è stato un anno fantastico al di là di ogni più rosea aspettativa. Porterò per sempre con me questo anno a Chieti».

Si apre dunque una nuova pagina per il sodalizio del patron Walter Bellia, che nelle prossime settimane dovrà portare anche termine le pratiche per l'iscrizione al prossimo campionato di Seconda Divisione. Ovviamente è ancora presto per pensare al nuovo allenatore, sul quale si concentreranno gli sforzi del Ds Battisti solo dopo l'ufficializzazione dell'iscrizione del Chieti alla Lega Pro 2013/2014.

Andrea Sacchini