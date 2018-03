Pallavolo. Due nuove acquisti per la Sieco Service Ortona: Bruno e Galliani

ORTONA. Grandi novità per la Sieco Service Impavida che negli scorsi giorni ha concluso le trattative con due interessanti giocatori, ufficializzandone così l'arrivo ad Ortona per la prossima stagione.

Il primo è Nicolas Martin Bruno, schiacciatore, nazionale argentina, 24 anni. Miglior ricevitore nel campionato argentino 2012/2013 dove ha vestito la maglia del BAU Mar del Plata in Argentina con la quale ha raggiunto la finale dell' Argentinian League.

Ha partecipato alla World League e ai Giochi Olimpici nel 2012. Iscritto nella lista della selezione argentina per la World League 2013.

Con la nazionale argentina: 2008-2009 membro dell' Argentinian Youth team 2010-2011 selezione argentina World League National Senior Team.

Il secondo è Andrea Galliani, classe 1988, schiacciatore. 202 cm per il ragazzo di Desio che quest'estate parteciperà ai Giochi del Mediterraneo a Mersin (TUrchia) ed attualmente impegnato nel collegiale di preparazione a Viterbo.

Nel 2011 membro della selezione nazionale di Lega Under 23 e nell'ultima stagione in forza nella Bre Banca Lannutti Cuneo.

CARRIERA BRUNO

2005-2008 Boca Juniors Argentina

2008-2009 Mendoza Volley Argentina

2009-2011 Boca Juniors Argentina

2011-2012 Boca Juniors Argentina

2012-2013 BAU Mar del Plata Argentina

CARRIERA GALLIANI

2003-2008 giovanili Bre Banca Lannutti Cuneo

2008-2009 B1 Volley Team San Donà (VE)

2009-2011 B1 Lib. Cassa Rurale Cantù

2011-2012 A2 Cassa Rurale Cantù

2012-2013 Bre Banca Lannutti Cuneo