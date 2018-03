Rugby. A San Giovanni Teatino quinta edizione del torneo di mini rugby

SAN GIOVANNI TEATINO. Si aprirà sabato prossimo, 1 giugno, alla Cittadella dello Sport di via Ciafarda la quinta edizione del torneo di mini rugby “Città di San Giovanni Teatino”: organizzata dalla società sportiva Rugby Sambuceto, inserita nel calendario delle manifestazioni che celebrano il titolo di “European Town of Sport 2013”, la competizione vedrà in campo più di ottocento bambini dai 5 anni ai 13 anni, provenienti da sette regioni diverse, per un totale di 21 società sportive che formeranno oltre 50 squadre. La competizione si snoderà su due week-end.

Venerdì 1 e sabato 2 saranno dedicati alla categoria under 14, per la quale scenderanno in campo circa 330 atleti distribuiti su 16 squadre partecipanti che si contenderanno anche il primo “Trofeo Todis”, novità di quest’anno: dalle 14.00 saranno protagonisti delle eliminatorie Benetton Treviso, Rugby Anzio, Rugby Senza Confini Zagarolo, Tortoreto Rugby, Istrici Rugby Terni, Rugby Benevento, Fiamme Oro Rugby, Amatori Rugby Parma, Romagna RFC, Rugby Perugia, Amatori Ascoli Rugby, Avezzano Rugby, Cus L’Aquila Rugby, Polisportiva L'Aquila Rugby e Rugby Sambuceto 2008 Asd (due squadre).

Alla fine della prima serata sarà prevista una mega grigliata per tutti gli atleti.

Sabato 2 giugno alle 9.00 inizieranno gli scontri diretti per accedere alle finali dal 9° al 16° posto e dal 1° all'8° posto. Le finali sono previste per le ore 16.00 ed a seguire la cerimonia di premiazione.



Domenica 9 giugno sarà la volta invece degli oltre 500 bambini più piccoli, dai 5 agli 11 anni a partire dalla categoria under 6: in questa categoria fra le altre ci saranno altre squadre di livello nazionale come Amatori Rugby Napoli, Marsica Rugby, Rugby Orio da Bergamo, Torre Del Greco Rugby, Zagarolo junior Senza Confini Rugby, Ascoli Rugby, Istrici Terni Rugby, Benevento Rugby, Appia Rugby, Tortoreto Rugby, Scuola Rugby Istituto Comprensivo 8 di Pescara, Gran Sasso Rugby, Cus L'Aquila Rugby, Appia Rugby, Polisportiva L’Aquila Rugby e Sambuceto Rugby.

Seguiranno le gare delle categorie under 8, 10 e 12 e le finali sono previste nel pomeriggio alle ore 15,00.

«Sarà meraviglioso – ha commentato il sindaco, Luciano Marinucci – accogliere nella nostra città tutti questi bambini e ragazzi che scendono in campo sostenuti ed uniti dalla passione per uno sport antico e nobile, che a San Giovanni Teatino sta avendo un successo strepitoso, grazie anche all’eccezionale lavoro che sta facendo la società sportiva Rugby Sambuceto».

«La gioia di noi amministratori – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Paolo Cacciagrano – è vedere competere lealmente su di un campo sportivo tanti piccoli atleti e solo questo ci ripaga dell’impegno che abbiamo messo per raggiungere il titolo di “Cittadina europea dello sport 2013”: questo torneo, che è giunto alla sua quinta edizione è l’esempio di come la pratica sportiva sia una delle caratteristiche peculiari del nostro territorio e della nostra gente. Ospiteremo con grande gioia gli ottocento piccoli partecipanti al torneo di mini rugby augurando, come sempre, che vinca il migliore».