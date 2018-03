Lanciano, Gautieri lascia e si avvicina al Chievo

LANCIANO. Ora è ufficiale: Carmine Gautieri, 40 anni, non è più allenatore del Lanciano.

La conferma è arrivata nel pomeriggio, attraverso un comunicato stampa diramato dalla società frentana, che «ringraziando il tecnico e il suo staff per i due splendidi anni passati insieme, augura loro le migliori fortune sportive». Ieri, nel corso di una riunione tenutasi a Lanciano, i dirigenti avevano cercato fino all'ultimo di convincere il tecnico napoletano a restare ancora un anno, così come da contratto. Gautieri, dopo aver ringraziato i dirigenti e salutato la città e i tifosi, era andato via ieri facendo capire di aver già deciso. Il tecnico è fra i papabili per la panchina del Chievo. In lizza per guidare il Lanciano (Chieti) nel prossimo torneo di serie B ci sono Gigi Di Biagio, Christian Bucchi, Mario Somma e Giovanni Stroppa.