Rugby. Finale di andata amara per la Gran Sasso che perde 22-5 a Treviso

TREVISO. Sconfitta in trasferta per la Gran Sasso, nell'andata delle finali valevoli per l'accesso alla serie A. A Treviso i Ruggers Tarvisium vincono 22 a 5 (4-0) complicando non poco il cammino degli aquilani verso la promozione. A decidere chi andrà in serie A sarà dunque la sfida di ritorno al “Fattori” dell'Aquila prevista per domenica 2 giugno.

Nonostante il forte vento a sfavore, la Gran Sasso nei primi minuti attacca a tutto campo i padroni di casa mettendoli in difficoltà ma non riesce a concretizzare. Dopo due piazzati falliti dalla Gran Sasso, a metà del primo tempo il Tarvisium rialza la testa e mette a segno un uno-due micidiale: due mete di Stodart in cinque minuti (di cui una trasformata da Pizzinato) fermano il tabellino del primo tempo sul 12 a 0. Nella ripresa la Gran Sasso non riesce a incidere e subisce la terza metà in inferiorità numerica, ad opera del neo-entrato Amadio. Sul finale gli aquilani provano a reagire ma i “rossi” di Treviso si difendono bene. La meta al 36' di Andrea Banelli accorcia le distanze e fissa il punteggio finale sul 22 a 5. La Gran Sasso domenica dovrà conquistare il punto di bonus (quattro mete realizzate) o vincere con 18 punti di scarto per conquistare la serie A.

“Abbiamo giocato male e abbiamo perso” dichiara dopo la gara il tecnico Pierpaolo Rotilio “abbiamo avuto le occasioni ma non le abbiamo sfruttate, mentre il Tarvisium ha concretizzato le poche occasioni che si è creato”. Il 2 giugno il ritorno al Fattori: “Andremo a testa alta e ce la giocheremo” conclude Rotilio.

Domenica 2 giugno, con fischio di inizio alle ore 15.30, si deciderà il destino della stagione della Gran Sasso. La società chiama a raccolta gli appassionati e tutta la città per una sfida importante per il movimento rugbystico aquilano.

TABELLINO

GRAN SASSO:Santillo, Pallotta, Giampietri, Banelli, Carpente, Marchetti (18' st Mancini R.), Brandizzi, Angeloni, Pattuglia (6' st De Rubeis), Parisse (34' st Ciancarella E.), Mancini M., Sacco (6' st Santavenere), Guerriero, Ciancarella S. (34' st Iezzi), Mandolini (34' st Rossi). A disposizione: Di Tillio.

TARVISIUM: Dugo, Tocan, Furlan, Galleschi, Stodart, Pizzinato, Tosone, Lila, Durigon, Lionieri, Mattarucco, Pavanello, Fagotto, Zottin, Buso. A disposizione: Vergani, Franzin, Longo, Luciani, Quercini, Magnoler, Amadio.

MARCATORI Pt.: 24' meta Stodart non tr. Pizzinato; 29' meta Stodart tr. Pizzinato.

SMARCATORI St.: 15' cp Pizzinato; 26' meta Amadio tr. Pizzinato; 36' meta Banelli non tr. Banelli.

CARTELLINI GIALLI: 15' pt Lionieri; 15' st Giampietri; 38' st Pallotta; 40' st Durigon.

NOTE: giornata ventosa, spettatori 500 circa.