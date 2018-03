Golf & Friends il 25 maggio a L'Aquila. I campioni del Golf giocano per beneficenza

L'AQUILA. Si chiama Golf & Friends l’evento che si terrà il 25 maggio a Santi L’Aquila dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle e allo sport. Per un’intera giornata sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito per il tumore della pelle e giocare a golf insieme a vip e campioni di questo amatissimo sport. L’appuntamento - realizzato dalla Real Sport Events e promosso dall’Accademia Dermatologica Romana e dalla ASL di Avezzano-L’Aquila-Sulmona - è per le 10 al San Donato Golf nella frazione di Santi a l’Aquila. Sei équipe permetteranno ai cittadini di effettuare controlli gratuiti con medici dermatologi messi a disposizione dei pazienti. Si potranno avere pareri specializzati sulla prevenzione del cancro ed avere informazioni utili per proteggere l’epidermide in vista della bella stagione mentre sulle 18 buche dei campi del San Donato Golf, appassionati di golf e VIP si contenderanno il Primo Trofeo “Golf & Friends, Una questione di … pelle”.

“Ogni anno nel mondo oltre 130 mila persone vengono colpite da un melanoma e si registrano tra i 2 e 3 milioni di nuovi casi di tumore della pelle diversi da questa neoplasia. Una corretta prevenzione e lo screening di nei e macchie cutanee permettono di ridurre i casi di tumore della pelle o diagnosticarli precocemente, aumentando le probabilità di successo della terapia’, spiega Ketty Peris, Ordinario di Dermatologia dell’Università dell’Aquila.

“Golf & Friends una questione di … Pelle” ha il sostegno non solo del mondo medico ma anche da quello politico e sportivo.

“Un bell’evento nel posto giusto.” Così il primo cittadino dell’Aquila Massimo Cialente parla dell’evento e della location “Il San Donato Golf, infatti, con le sue iniziative va caratterizzandosi sempre più come luogo di aggregazione, un’agorà con appuntamenti di interesse culturale come di utilità.

Anche questa volta, con la prevenzione, il San Donato apre le porte agli aquilani; un argomento importante soprattutto in questo momento dell’anno in cui ci si prepara all’esposizione solare. Sono sicuro che la Città saprà apprezzare la qualità dell’iniziativa con calore e partecipazione.”



"Esprimo totale condivisione all’iniziativa presa dall’Associazione Sportiva San Donato Golf, dall’Accademia Dermatologica Romana e dall’ASL Avezzano-L’Aquila- Sulmona, di promuovere lo screening per il melanoma della pelle inserendolo in una giornata dedicata allo sport. C’è la necessità sempre più forte di richiamare l’attenzione del grande pubblico sul tema della prevenzione quale chiave per la promozione della salute dei cittadini e, al tempo stesso, come formula fondamentale per garantire la sostenibilità di quel patrimonio nazionale che è il Servizio sanitario nazionale”, aggiunge Gianni Chiodi, Presidente Regione Abruzzo.

Sostegno e grande apprezzamento dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Giorgio De Matteis “Non è un caso che sia stato scelta proprio L’Aquila. Golf & Friends è una metafora perfetta di una terra che – a quattro anni dal devastante terremoto – ha saputo dare chiara prova della volontà di rialzarsi e ricostruire. Occuparsi del proprio stato di salute, salvaguardarlo da pericolose patologie, vuol dire poter guardare al futuro con rinnovata fiducia e serenità.