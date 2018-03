Pallavolo. La Sieco Service Ortona alle finali nazionali under 17

ORTONA. Una squadra che lavora insieme da due anni, un gruppo di amici che si presenta quotidianamente in palestra con lo spirito giusto per potersi migliorare, per poter provare a scalare la vetta, per riuscire ad affrontare le difficoltà che si possono trovare lungo il percorso agonistico. Questa è la Sieco Impavida Ortona under 17 che, ieri, ha incorniciato una stagione sportiva fantastica con il raggiungimento delle finali nazionali di categoria.

Dopo essersi proclamati campioni provinciali, dopo una vera e propria cavalcata nella fase regionale, culminata con la vittoria per 3-0 in finale sulla Teate Volley Chieti, ecco che è arrivato anche il titolo interregionale conquistato in terra lucana. Una imposizione netta, con due schiaccianti vittorie per 3-0 in altrettanti incontri disputati.

La Sieco ha battuto nella giornata di sabato i padroni di casa del Lauria Volley, nel match di apertura di questa fase interregionale: 0-3 (12/25-13/25-19/25) e partita mai in discussione per i giovani Impavidi che, soprattutto nei primi due parziali, hanno espresso una pallavolo di altissimo livello, destando un'ottima impressione tra tutti i presenti accorsi all'evento.

Nella giornata di domenica, poi, si è giocato l'incontro decisivo. La Sieco è tornata in campo in mattinata per affrontare la formazione calabrese del Volley Spes Praia 30. Anche in questo caso i ragazzi di Tommaso Flacco Monaco hanno confezionato un successo strameritato. Altro 0-3 (15/25-13/25-14/25) e pass staccato per le finali nazionali di Policoro (6/9 giugno).

Tanta gioia in campo e sugli spalti, dove sono accorsi diversi genitori per sostenere i propri figli. Un risultato importante, a coronamento di un processo di crescita costante che, negli ultimi mesi, ha avuto una forte impennata.